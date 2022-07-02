7322 nitelik kodu anlamı nedir? KPSS 2021/1 nitelik kodları ve anlamları

Milyonlarca mezunun ilgilendiği haber nihayet yaymlandı.ÖSYM'den sevindiren haber geldi. Birçok kamu kurum ve kuruluşuna eleman alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar, mezun oldukları bölüm kodları ve nerelere başvuru yaoabilirler onları araştırmaya devam ediyor. Bizde siz değerli okuyucularımız için nitelik kodları ve anlamlarını haberimizde derledik.https://ais.osym.gov.tr/ bu adresten giriş yaparak tercihte bulunabilirsiniz.
7322 Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüBu pozisyona atanacak aday 399 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin Ek 2. Maddesine göre istihsal edilen Havacılık tazminatına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki II sayılı cetvelinde terminal hizmetlerinde görev yapacaktır.6225 kodu ise Bilgisayar Sertifikası olma zorunluluğunu taşıyan bir koddur. Uzun yıllar Bilgisayar bölüm mezunlarının bu konuda tartıştığı mesele net hale getirilerek sertifika yeterliliği öne sürüldü. Mezun olmayan ve kpss girmeyen adayların başvuruları gerçekleşmez. Özel koşulları ve nitelikleri taşımanız gerekir. Atandığınız taktirde sizden gerekli belgeleri isteyecekleri için yalan beyanda bulunmamalısınız. Kadrolara başvuruyu yalan yanlışsız yapmanız gerekir, aksi halde yerleşemezsiniz. Yerleşme olsa bile işe başlayamazsınız.