75 bin TL birikmişi olana ev tapusu verilecek! TOKİ şans balonunu uçurdu: O illere yeni konut müjdesi!













BAŞVURU ŞARTLARI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde birçok il ve ilçede konut projeleri geliştirmeye devam ediyor. Bu projeler arasında Rize'nin Kalkandere ilçesi de yer alıyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen 69 adet konut projesi, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru yapacak kişilerin öncelikle belirlenen tarihler arasında TOKİ tarafından belirlenen başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Ayrıca, belirlenen başvuru ücretini yatırmaları da gerekiyor. Başvuru ücreti, TOKİ tarafından belirlenen projelere göre değişebiliyor. Başvuru yapan kişilerin ayrıca TOKİ tarafından belirlenen sosyal güvence şartlarını da sağlamaları gerekiyor.Projede yer alan konutlar, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu nedenle TOKİ'nin bu projeleri, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Başvuru yapacak kişilerin belirlenen şartları taşımaları ve başvurularını doğru bir şekilde yapmaları, konut sahibi olma şansını artıracaktır. TOKİ, konut projeleriyle birçok kişiye uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Konut sahibi olmak isteyenler için başvuru şartları ve tarihleri, TOKİ tarafından belirtiliyor. Başvurular, belirtilen tarihler arasında yapılıyor ve başvuruların sonuçları açıklanıyor. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyenlerin, TOKİ tarafından belirlenen şartları ve tarihleri takip etmeleri gerekiyor.Türkiye'de TOKİ, konut sorununa çözüm bulmak için özellikle dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahibi kesimlere uygun fiyatlı konutlar sunmaktadır. TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olanlar, engelli ve şehit yakınları gibi belirli kategorilerdeki kişilere öncelikli olarak sunulmaktadır. Başvuru yapacak kişilerin, TOKİ'nin belirlediği şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında belirli bir prim ödemiş olmak, emekli veya engelli olmak, şehit yakını olmak gibi koşullar yer almaktadır. Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Konut alımı için gerekli maddi imkana sahip olmak da başvuru şartları arasındadır. Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının toplam gelirleri, belirli bir tutarı geçmemelidir. Ancak, Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisinde olanlar bu şarttan muaf tutulmaktadır. Genç kategorisindeki kişilerin ise belirli bir tarihten sonra doğmuş olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin yalnızca bir adet başvuru yapabilecekleri ve birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların geçersiz sayılacağı unutulmamalıdır. Başvurular, TOKİ tarafından belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. Başvuruların sonuçları ise başvuru tarihleri sonrasında açıklanmaktadır. TOKİ'nin amacı, dar gelirli ailelerin ve ihtiyaç sahibi kesimlerin uygun fiyatlı ve kaliteli konutlara sahip olmalarını sağlamaktır. Bu sayede, ülkemizdeki konut sorunu azaltılmakta ve daha fazla insanın yaşam standartları yükseltilmektedir.