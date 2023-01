75'lik dededen ağızları açık bırakan cinsellik itirafı! Eski gücüne kavuşmak için... Nur Viral ne diyeceğini bilemedi!

İŞTE 75 YAŞINDAKİ DEDENİN YAPTIKLARI







HAYATTA HER ŞEY VAR PROGRAMI NEDİR?

Nur Viral'e bağlanan seyirci eşinin aldatmasını nasıl yakaladığını anlattı!Hayatta Her Şey Var programı, izleyicileri şaşkına çeviren bir aldatma hikayesiyle gündeme geldi. 75 yaşındaki eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir kadın, Nur Viral'in sunduğu programa bağlandı.Cinsel güç artırıcı haplar kullandığını öne süren kadın, eşinin sosyal medya mesajlarını ve telefon görüşmelerini yakaladığını açıkladı. "Aldatıyor, telefonda yakaladım. Mesaj konuşma... Oraya bakıyor buraya bakıyor, ilaçlarla uğraşıyor." diyen kadın, eşinin koronavirüs sürecinden beri yataklarını ayırdıklarını ve eşinin gözünün içine baka baka başka kadınlarla konuştuğunu söyledi. Bu iddialar, Nur Viral'in cinsel güç artırıcı haplar hakkında şaşkınlığını gizleyemeyen sorusuyla tatmin edici bir şekilde açıklığa kavuştu.Nur Viral'in sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programı, Beyaz TV'de yayınlanan bir talk show programıdır. Programda, hayatın her alanındaki sorunlar ve çözümleri konu edilir. Programın sunduğu konular arasında ailevi, cinsel, psikolojik ve sağlık gibi konular yer almaktadır. Programda, ünlü isimlerin yanı sıra uzmanlar da konuk olarak yer alır. Konukların yaşadıkları sorunları ve çözümlerini paylaşmaları, izleyicilere ilham verebilir. Program ayrıca, izleyicilerin de sorunlarını ve çözümlerini paylaşmalarına olanak tanır. Program, hayatın her alanındaki sorunlarla ilgili bilgi ve öneriler sunar. Programda, cinsel sağlık, ailevi sorunlar, sağlık, psikoloji ve benzeri konular ele alınır. Programda konuk olarak uzmanlar, araştırmacılar ve ünlü kişiler yer alır. Programda konukların yaşadıkları sorunları paylaşmaları izleyiciler için ilham kaynağı olabilir. Programda izleyicilerin de sorunlarını ve çözümlerini paylaşmalarına olanak tanır. Programda konukların ve izleyicilerin sorunları ve çözümleri paylaşması, diğer izleyiciler için önemli bir fikir ve bilgi kaynağıdır.