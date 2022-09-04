GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 10:30

75'lik delikanlı günde 10 kilometre yürüyerek atık topluyor

Eskişehir'de, emekliliğindeki boş zamanını değerlendirmek isteyen 75 yaşındaki Hüseyin Özçelik, günde 10 kilometre yürüyerek çöp konteynerlerinden pet şişe ve teneke kutu topluyor.

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 10:30
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75’lik delikanlı günde 10 kilometre yürüyerek atık topluyor


Eskişehir'de 20 yıl boyunca hamallık yapan Hüseyin Özçelik, eşinin 1994 yılında vefat etmesinin ardından boş zamanlarını değerlendirmeye alan pet şişe ve teneke kutu toplamaya başladı. Emekliliğini evinde oturarak geçirmek istemediğini kaydeden 75 yaşındaki Özçelik, günde 10 kilometre yürüyor. Genellikle Gültepe, Yenikent ve Yıldıztepe mahallelerinde toplayıcılık yapan Özçelik, sürekli seyir halinde olmanın sağlığı için de faydalı olduğunu belirtti. 1 çocuk babası olan Hüseyin Özçelik, kendisi gibi tüm emeklilerin bir uğraş bulması gerektiğini söyledi.

“Benim gibi herkese bir uğraş bulmasını tavsiye ederim”



Toplayıcılık yaparken kendisini faydalı hissettiğini aktaran Hüseyin Özçelik, “Eşim sayesinde yıllar önce Çorum'dan Eskişehir'e yerleştim. Eşim vefat ettikten sonra kendime bir uğraş arıyordum. Sonra mahallelerdeki çöplerden plastik şişe ve teneke malzemeleri toplamaya başladım. Böylelikle hem kendimi faydalı hissetmeye aynı anda emekliliğimdeki boş zamanımı değerlendirmeye başladım. Sağlığım için de çok iyi. Bazen tava, tencere gibi ürünler olduğunda ihtiyaç sahipleri benden istiyor ben de yardımcı oluyorum. Günde 8-10 kilometre yürüyorum. Benim gibi herkese bir uğraş bulmasını tavsiye ederim. Ben bunu buldum” dedi.

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