SPOR
16 Mayıs 2022 - 09:08
Güncelleme: 16 Mayıs 2022 - 09:08

75 profesyonel maçında hep galip gelen boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi.

75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak,kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SPOR
16 Mayıs 2022 - 09:08
Güncelleme: 16 Mayıs 2022 - 09:08
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75 profesyonel maçında hep galip gelen boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi.
Aslen Giresun'un Alucra ilçesinden olan ve Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

Seyirciler önünde biranda yere yığılan genç sporcu hemen hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan genç sporcu yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.
Acı olay ile ilgili edinilen bilgilere göre, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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