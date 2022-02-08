Balıkesir Edremit İlçesinde meydana gelen feci kazada kanal açıcı kamyonun altında kalan yaşlı talihsiz kadın hayatını kaybetti. Gerçekleşen feci KAza Yolören Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 35 yaşındaki Ü.N yönetimindeki bir kanal açıcı kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi Gülsüm Narin isimli yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı.
YAŞAM
08 Şubat 2022 - 21:43
Güncelleme: 08 Şubat 2022 - 22:01
75 yaşındaki yaşlı kadın kanal açıcının altında feci şekilde can verdi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 75 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın feci bir kaza sonucunda kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi.
YAŞAM
08 Şubat 2022 - 21:43
Güncelleme: 08 Şubat 2022 - 22:01