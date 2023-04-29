7500 TL'den fazla emekli maaşı alanlar dikkat! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Maaşlara zam geliyor







DÜZENLEMELER TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN UYGULANACAK











Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği müjdeli haberi sonunda duyurdu. Bakan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye yükseltmesiyle birlikte, taban maaş alanlara müjde verirken, aynı zamanda taban maaşın üzerinde kalan 6 milyon emekli için de refah zammı yapılacağını açıkladı. Böylece emekli maaşı 7 bin 500 TL'nin üzerinde olanlar, Temmuz ayından itibaren refah zammıyla birlikte daha yüksek bir maaş almaya hak kazanacaklar. Her yılın Temmuz ayında enflasyon farkı kadar zam alan emekliler, bu yıl da aynı şekilde zam alacaklar. Ancak Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, bu kez refah payı da ilave edilerek maaş zammı daha da artacak. Bu durum, emeklilerin heyecanla Temmuz ayını beklemelerine sebep oldu.Emeklilerin maaşlarının yükseltilmesi, yaşlı insanların refah seviyelerinin yükseltilmesi açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu adım, aynı zamanda ekonomik açıdan daha güçlü bir Türkiye'nin oluşmasına da katkı sağlayacak. Emeklilerin daha yüksek maaş alarak hayat standartlarını yükseltmeleri, ekonomik canlanmayı sağlayacak ve tüketim harcamalarının artması da ekonominin canlılığına katkı sağlayacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir televizyon programında emeklilere yönelik yaptıkları son düzenlemeleri açıkladı. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine emeklilere yönelik özel düzenleme talimatı verdiğini belirterek, çalışmalara bu talimat doğrultusunda başladıklarını ifade etti. Yaptıkları çalışmalar sonucunda, emekli maaşı 7 bin 500 TL’nin üzerinde olanlara enflasyon farkına ek olarak refah payı zammı yapılacağını duyurdu. Bu düzenleme sayesinde 6 milyon emekli, refah payı zammından faydalanabilecek. Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptıkları kapsamlı düzenlemelerin Temmuz ayından itibaren uygulanacağını belirtti. Refah payı zammına ilişkin ise “Aşağıdakileri yukarı, yukarıdakileri biraz daha yukarı taşıyacağız” diyerek, bu kararla birlikte taban ve tavan emekli maaş arasındaki makasın açılacağını ifade etti. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon emekli olduğunu ve bunların 9 milyonunun 7 bin 500 TL maaş aldığını belirten Bakan Bilgin, refah payı kararının geri kalan 6 milyon emekliye özel olacağını vurguladı. Emeklilerin bu düzenlemeden faydalanmasıyla birlikte, yaşamlarını daha rahat sürdürebilecekleri ve ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekleri belirtiliyor.