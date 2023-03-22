79 ilde yaşayan vatandaşlara duyuruldu! O paralar geri ödenecek: Bu tarihten sonra hesaplara yatırılacak













79 İLDE ÇEKİLİŞ BİTTİ!

KAYIT ÜCRETİ 500 TL İADE EDİLİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı geçtiğimiz Eylül ayında konut fiyatlarındaki artışı göz önünde bulundurarak Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesini açıklamış, dar ve orta gelirlilerin ev sahibi olmasının mümkün olduğunu belirtmişti.Bu konuda 2022 yılında vatandaşların taleplerini elektronik işlemle kabul eden ve çekiliş sonuçlarının 2023 Mart ayı sonuna kadar kesinleşeceğini açıklayan bakanlıktan gündeme yeni bir açıklama geldi.Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin köklü kurallarını değerlendirerek, kura çekiminin bitmek üzere olduğunu belirtti. Bakanlık ayrıca başvuruyla ilgili olarak ödenen 500 TL'nin iadesinin başladığını duyurdu. Peki, TOKİ başvuru iadesi nasıl ve nereye yapılır? İşte detaylar…Bir ay süren TOKİ çekilişlerinin Mart 2023'te sona ermesi bekleniyor. Mart ayının ikinci yarısında düzenlenen TOKİ çekilişleriyle ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, 79 ilde çekilişlerin sona erdiğini ve hak sahiplerinin çekilişe katıldığını bildirdi.250 bin konutun yapıldığı TOKİ projesi kapsamında, adına evini bulamayan vatandaşlar, çekilişin sona ermesinin ardından başvuru ücretlerini geri alıp alamayacaklarını sormaya başladı. Başvuruyla bağlantılı olarak 500 TL kayıt ücretini ödeyen vatandaşlar için yetkililer, ücretlerin hak sahibi vatandaşlardan tahsil edileceğini duyurdu. TOKİ'ye başvuru yaparken 500 TL kayıt ücreti ödeyen ancak kuralarda adı geçmeyen vatandaşlara başvuru yaptıkları Ziraat Bankası/Halkbank şubelerinden ücret iadesi yapılacağı açıklandı. Bankalardan internet bankacılığı yoluyla 500 TL geri alınabileceği de yazıyordu. Başvurunun başvuru sahibinin sosyal güvenlik numarası ve cep telefonu üzerinden yapıldığı dikkat çekmektedir.