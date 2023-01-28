KAMU PERSONELİ
28 Ocak 2023 - 13:30

8.650 TL maaşla personel alımı yapacak! Devalım başladı: Bu becerilerden biri bile varsa iş sahibi olacaksınız!

İŞKUR üzerinden iş alımları tüm hızıyla devam ederken ekonomik sıkıntıların olmasıyla beraber memur alımı yapılacağı duyurusu geldi. 1 milyon 200 bin kişiye iş iş imkanı sunuldu. İŞKUR ilan yayınlayarak vatandaşların sorunlarına etkili bir şekilde çözüm bulunmasına yardımcı olacak. İşte, İŞKUR iş alımlarına ilişkin detaylar...

KAMU PERSONELİ
28 Ocak 2023 - 13:30
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8.650 TL maaşla personel alımı yapacak! Devalım başladı: Bu becerilerden biri bile varsa iş sahibi olacaksınız!
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Ekonomik sıkıntılar günden güne büyürken iş alımları yakından takip ediliyor. Olumlu sonuçların meydana gelmesiyle beraber iş fırsatları sunulmaya başladı. İŞKUR ilanları yayınlanarak başvuru şartları ve detayları da açıklandı. Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan İŞKUR üzerinden 8.500 TL maaş ile alımları olacağı duyuruldu. İşte, İŞKUR ilanına ilişkin detaylar...

İŞKUR alımları



1 milyon 200 bin kişi başvuruda bulunabilirken işsiz kalanların iş bulmasına yardımcı olunuyor. İŞKUR üzerinden çeşitli çözüm yollarıyla beraber iş fırsatları verilirken şartlar ve durumlar ise alım yapılan kadroya göre farklılık gösterebilir. 8.606 TL maaş ile yapılması sağlanacaktır. Bu şekilde yapılan işlemler sayesinde etkili bir çözüm yolu da bulunması sağlanmaktadır. İŞKUR üzerinden ilan başvurusunda bulunacak olanlar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden işlemlerini tamamlar. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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