GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 12:59

8-9-10-11-12 Temmuz bayram süresince eczaneler açık olacak mı? Eczanelerin çalışma saatleri

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar arefe gününde ve bayram gününde eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Acil bir durum için eczaneye ya da sağlık ocağına gidilmesi gerektiği takdirde bayram günlerinde hizmet verilecek mi? Eczaneler Kurban Bayramında açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 12:59
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8-9-10-11-12 Temmuz bayram süresince eczaneler açık olacak mı? Eczanelerin çalışma saatleri


Kurban Bayramı arefesinde bayram süresi boyunca eczanelerin açık olup olmayacağı sorusu araştırılıyor. Bunun yanı sıra hastanelerin açık olup olmadığı da merak ediliyor. Peki 8-9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde eczaneler açık olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Bayramda ve arefe gününde eczaneler açık mı?

Ülke genelinde eczaneler arefe günü öğle saatlerine kadar açık olacak. Öğleden sonra ve bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Bayramda hastaneler açık mı?



Kurban Bayramı da resmi tatil içine girdiği için bayram boyunca hastaneler hizmet vermeyecek. Lakin acil bölümlerinde hasta bakılmaya devam edilecek.

Bayramda acil açık mı?

Bayram süresince poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı olacak lakin acil bölümleri hizmet verecek. Kurban Bayramı boyunca 7/24 acil servisler açık olacak.

Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı hizmet verecek mi?

Her kamu kuruluşunda olduğu gibi sağlık ocakları da Kurban Bayramında kapalı olacak. Dediğimiz gibi poliklinikler kapalı lakin hastanelerin ve sağlık ocaklarının acil bölümleri aktif halde olacak.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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