8-9-10-11-12 Temmuz bayram süresince eczaneler açık olacak mı? Eczanelerin çalışma saatleri

Kurban Bayramı arefesinde bayram süresi boyunca eczanelerin açık olup olmayacağı sorusu araştırılıyor. Bunun yanı sıra hastanelerin açık olup olmadığı da merak ediliyor. Peki 8-9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde eczaneler açık olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Bayramda ve arefe gününde eczaneler açık mı?Ülke genelinde eczaneler arefe günü öğle saatlerine kadar açık olacak. Öğleden sonra ve bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Bayramda hastaneler açık mı?
Kurban Bayramı da resmi tatil içine girdiği için bayram boyunca hastaneler hizmet vermeyecek. Lakin acil bölümlerinde hasta bakılmaya devam edilecek.