8 ay önce görkemli düğünle evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den kötü haber: Sosyal medyadan duyurdular! Nedeni ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş'ın, isim vermeden yaptığı bir paylaşımda, evli bir oyuncu ile evli bir yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak bu haber, isim verilmeden yapılmış olduğu için eleştirilerin hedefi haline geldi. Aynı dönemlerde ise Demet Özdemir'in evi terk ettiği yönünde haberler
de gündeme gelmişti. Tüm bu iddialar ve spekülasyonlar, ünlü çift Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrılık kararı almasına neden oldu.
OĞUZHAN KOÇ VE DEMET ÖZDEMİR BOŞANIYOR MU?
Son günlerde Birsen Altuntaş'ın yaptığı iddiaların ardından Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz yaşadığı konuşulmaya başlandı ve çiftin yüzüklerini çıkardıkları yönünde haberler gündeme geldi. Oğuzhan Koç'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise bu konulara dair daha fazla spekülasyon yapılmasına sebep oldu. Ardından Demet Özdemir, eşinin yeni filminin galasına ve after party'sine katılmayınca ayrılık söylentileri iyice arttı. Nihayetinde çift, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları açıklamalarla boşanacaklarını doğruladılar.
BOŞANACAKLARINI DUYURDULAR
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıktan sonra birkaç gün içerisinde anlaşmalı olarak boşanacaklar. Çiftin birbirlerinden herhangi bir maddi veya manevi talepleri bulunmuyor. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in zevkine göre yenilediği 3 milyon TL'lik Levent'teki villasında yaşamaya devam edecek. Demet Özdemir ise Zekeriyaköy'deki villasına geri dönecek ve önce evini tadilata sokacak. Bu süre boyunca Moda'da bulunan setine yakın bir otelde konaklayacak. Daha sonra da tamamen yenilediği villasına taşınacak. Özdemir, son olarak Oğuzhan Koç'a ait olan villada bulunan özel eşyalarını alarak villadan ayrıldı.
BOŞANMA ÖNCESİ NE YAŞANDI?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adlı ünlü çiftin evliliği sallantıda. Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen çift, şimdilerde karşı karşıya oldukları sorunlardan dolayı zor günler yaşıyorlar. Demet Özdemir'in doğum günü partisi için arkadaşları tarafından organize edilen küçük kutlamada iddiaya göre Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlar sergiledi. Tartışmanın ardından Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın bir dostunun yanına gitti. Birkaç gün ayrı kalan çift, barışmak için bir araya geldi ancak yine de sorunlar devam etti. Son tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği bildiriliyor. Sorunun nedeni hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.