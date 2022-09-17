8 ayda Kur’an-ı Kerim’i elle yazdı

Giresun'un Dereli ilçesi Çamlı Köyü Camii'nde imam-hatip olarak görevli olan Ata Civelek, sadece namaz vakitleri arasında zaman ayırarak 8 ay gibi bir müddet içerisinde Kur'an-ı Kerim'i elle yazarak tamamladı. Bugüne kadar 3 kez el yazması Kur'an-ı Kerim denemesi olduğunu belirten Civelek, daha sonra da yazmaya devam edeceğini söyledi. Boş zamanlarını okumanın yanı sıra yazarak değerlendirmek istediği için cüz halinde 30 ciltlik el yazması Kur'an-ı Kerim ortaya çıktığını anlatan Ata Civelek, “Meraklı olduğum hat sanatından dolayı Kur'an-ı Kerim'i elde yazmak lise yıllarımdan itibaren merakımdı. Hatta o yıllarda deftere 100 sayfa kadarını yazmıştım ama derslerin yoğunluğu nedeniyle tamamlayamamıştım. Daha sonraki yıllarda tekrar yazdım ama bu üçüncü denemem daha iyi bir yazma oldu. Kışın köyde kar altında yapılacak pek çok bir iş olmadığından sadece namaz vakitleri arasını değerlendirerek yaklaşık 8 ay gibi bir müddet içerisinde tamamladım. Ölçü olarak ise hafızlık yaptığım Kur'an-ı Kerim'i ebadında yazdım. Bugüne kadar kurşun kalem kullandığım yazmalarımda daha sonra da divit kalem ve mürekkeple yazmayı istiyorum” dedi.

El yazma Kur'an-ı Kerim'i bastırmak istiyor

Yazmış olduğu el yazması Kur'an-ı Kerim'in baskısını yapmak istediğini de anlatan Civelek, “Bir istek ve merakla başladığım Kur'an-ı Kerim'i her seferinde kendimi daha geliştirerek devam edeceğim. İnşallah el yazmam Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu'ndan basım onayı alırsa sınırlı sayıda bastırıp cemaatime, çevreme hediye etmeyi düşünüyorum. Çevremde sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyan olarak değil, yazan şeklinde de bir hatıram olsun isterim” ifadelerine yer verdi.

"Yazmak için sabır ve beceri lazım"

Kur'an-ı Kerim'i yazmanın önemine de en önemli Civelek, “Herkes Kur'an okur ancak yazmak bir başka haz duygusu vermektedir. Yazmak için önce sabır ve istek lazım. Bu da yeterli değil elin yatkın olması da oldukça önemli yanı beceri de gerekmektedir. Bunlarla beraber yazarken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Yazdığın Allah kelamı olduğu için asla bir hata kabul etmez. O nedenledir ki herkes okur ancak herkes yazamaz diye düşünüyorum. Bu konuda herkes yetenekli ve sabırlı olmayabilir doğaldır diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.