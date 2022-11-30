8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız













Diğer mikro besin maddelerinin aksine, B vitamini oldukça önemlidir. Her ne kadar B vitamini deyince çok bir şey ifade etmese de biotin, folik asit olarak biliyor olabilirsiniz. B vitamini sekiz farklı vitamin anlamına gelir. Sağlıklı kalmak için B vitamininin sekiz formuna da ihtiyacınız vardır. Biri alıp diğerini almamanız bir fayda yaratmaz. Örneğin B7 vitamini düzenli olarak alıyor olabilirsiniz, saçlarınız ve tırnaklarınız uzar. Ancak B12 vitamini almadığınız için hafıza problemleri yaşamaya devam edersiniz. B vitamininin faydaları türüne bağlı olduğundan, biraz daha derine inmek faydalı olabilir. Şimdi tam olarak bunu yapalım.B vitaminin sekiz farklı türü vardır. Tek bir B vitamini değildir. İşleri daha da karmaşık hale getirmek için, birden sekize kadar B vitamini yoktur. Bunun yerine, B1'den B3'e, B5'ten B7'ye, B9 ve B12'ye kadar gider. B4, B8, B10 ve B11 vitaminleri artık vitamin olarak sayılmıyor çünkü insan vücudu hayatta kalmak için teknik olarak bunlara ihtiyaç duymuyor. Teknik vitamin tanımına uyan (yani yaşamak için ihtiyacınız olan) sekiz B formu şunlardır:B1 Vitamini (tiamin) B2 Vitamini (riboflavin) B3 Vitamini (niasin) B5 Vitamini (pantotenik asit) B6 Vitamini B7 Vitamini (biotin) B9 Vitamini (folik asit/folat) B12 Vitamini Bu vitaminler birlikte vücudunuzda önemli bir destek rolü oynarlar. Organlarınızdaki enzimlerin olması gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olurlar, bu da yiyeceklerin işlenmesinden oksijen ve besinlerin vücudunuzda dolaşımına kadar her şeyde rol oynadıkları anlamına gelir. Sonuç olarak, insanlar genellikle inatçı yorgunluğu düşük B vitamini ile eşleştirir ve enerji artışı için bir B vitamini kompleksi önerir. Sekiz B vitamininin tamamını içeren bir B kompleksi almak, önerilen günlük dozu almanıza yardımcı olabilirken, bunu diyetinizden de alabilirsiniz.