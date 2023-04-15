8 bin TL tahmini herkesi şoke etti: Vatandaş kuyumculara akın etti!







ALTIN YÜKSELİŞİ HIZ KESMEDİ







Altın fiyatları günden güne yükselmeye devam ediyor. Yatırımcı merakla uzmanların açıklamalarını takip ederken tahminler de giderek yükseliyor! Peki altın ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Altın piyasasındaki hareketlilik yukarı yönlü olarak devam ediyor. Uzmanlar altın tahminlerini peş peşe yaparken Artuğ Çetin ONS altın ile ilgili tahminlerini söyledi. Çetin, ONS altının 2 bin 39 dolara yükselmesini beklediğini söyledi. Artuğ Çetin katıldığı bir programda 2022 senesinin Ekim ayında altın fiyatlarının yükselmeye başladığını ve bu yükselişin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.Uzman isim yatırımcıları uyardı ve OS altının 2022 senesinde 1.600 dolar seviyesindeyken bugün 2 bin doları geçtiğini söyledi. Artuğ Çetin ONS gümüş seviyesinin de yükseldiğini ve gümüş yatırımının da arttığını belirtti. Uzman ekonomist ONS altın değerinin 6 bin ile 8 bin dolar arasında değişkenlik göstereceği tahminlerinin de altını çizdi.