8 Eylül 2022 buğday, arpa ve mısır borsa fiyatları ne kadar? Buğday, arpa ve mısır fiyatlarında şok rakamlar! 8 Eylül 2022 fiyat listesi

Buğdayın Chicago borsasında işlem görmekte olan vadeli kontratları Karadeniz’den yapılan tedariklerin sonrasında dördüncü seansa taşındı. Buğday fiyatları önceki seansta gördüğü iki ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmi olan buğdayın vadeli kontratları dün 8.73 dolar/bushel yani 320.8 dolar/ ton ile 11 Temmuz 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Bugün%0.3 yükselen buğday, 8.46 dolar/bushel, yani 310.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Mısır ise bu durumdan nasibini alarak %0.3 yükseliş yaşayarak 6.73 dolar/bushel yani 264.9 dolar/ton seviyesini görürken, Soya fasulyesi yüzde 0.4 arttı ve 13.89 dolar/bushel yani 510.4 dolar/ton seviyesini gördü. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya sevk edilen tahıl ve diğer gıdaların rotasında sınırlama yapma düşüncesini değerlendirmeye alacağını bildirmesiyle beraber buğday fiyatları uçuşa geçti. Chicago buğday vadelerinin gün içinde yaşadığı kayıplar silinerek bushel başına %4,5 artış yaşayarak ton başına 311 dolara ulaştı. Bununla beraber Haziran ortasında yaşanan yükselişe paralel bir yükseliş yaşandı.