EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 13:55

8 Eylül 2022 buğday, arpa ve mısır borsa fiyatları ne kadar? Buğday, arpa ve mısır fiyatlarında şok rakamlar! 8 Eylül 2022 fiyat listesi

Karadeniz bölgesinden yapılan tahıl sevkiyatıyla ilgili endişelerin sonrasında buğday fiyatları ortalığı kasıp kavurdu. Bu durumdan kaynaklı olarak Buğday fiyatları son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Peki, 8 Eylül 2022 buğday, mısır ve arpa fiyatlarında son durum nedir? Hangi borsada buğday ne kadar? İşte 2022 Eylül ayı borsa fiyatları…

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 13:55
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8 Eylül 2022 buğday, arpa ve mısır borsa fiyatları ne kadar? Buğday, arpa ve mısır fiyatlarında şok rakamlar! 8 Eylül 2022 fiyat listesi


Buğdayın Chicago borsasında işlem görmekte olan vadeli kontratları Karadeniz’den yapılan tedariklerin sonrasında dördüncü seansa taşındı. Buğday fiyatları önceki seansta gördüğü iki ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmi olan buğdayın vadeli kontratları dün 8.73 dolar/bushel yani 320.8 dolar/ ton ile 11 Temmuz 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Bugün%0.3 yükselen buğday, 8.46 dolar/bushel, yani 310.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Mısır ise bu durumdan nasibini alarak %0.3 yükseliş yaşayarak 6.73 dolar/bushel yani 264.9 dolar/ton seviyesini görürken, Soya fasulyesi yüzde 0.4 arttı ve 13.89 dolar/bushel yani 510.4 dolar/ton seviyesini gördü.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya sevk edilen tahıl ve diğer gıdaların rotasında sınırlama yapma düşüncesini değerlendirmeye alacağını bildirmesiyle beraber buğday fiyatları uçuşa geçti. Chicago buğday vadelerinin gün içinde yaşadığı kayıplar silinerek bushel başına %4,5 artış yaşayarak ton başına 311 dolara ulaştı. Bununla beraber Haziran ortasında yaşanan yükselişe paralel bir yükseliş yaşandı.

Arpa Buğday Fiyatı

8 Eylül 2022 Arpa, Buğday ve Mısır Fiyat Listesi

Türkiye Ürün İhtisas Borsaı (TÜRİB) 8 Eylül 2022 fiyat listesi şu şekilde:

Ekmeklik buğdayın fiyatı: 6.426 TL

Makarnalık buğdayın fiyatı: 6.832 TL

Arpanın fiyatı: 5.722 TL

Mısırın fiyatı: 5.539 TL

Arpa Buğday Fiyatı

8 Eylül 2022 Toprak Mahsulleri Ofisi Fiyat Listesi (Ortalama)

Makarnalık buğdayın fiyatı: 7.378 TL/Ton

Kırmızı sert buğdayın fiyatı: 6.894 TL/Ton

Diğer beyaz buğdayın fiyatı: 6.934 TL/Ton

Düşük vasıflı ekmeklik buğdayın fiyatı: 6.309 TL/Ton

Arpanın fiyatı: 5.753 TL/Ton

Mısırın fiyatı 5.595 TL/Ton

Arpa Buğday Fiyatı

8 Eylül 2022 Polatlı Ticaret Borsası Fiyat Listesi (Ortalama)

Düşük vasıflı kırmızı ekmeklik buğdayın fiyatı: 7.078 TL

Düşük vasıflı beyaz ekmeklik buğdayın fiyatı: 6.715 TL

Kırmızı sert buğday 1. Derece: 7.620 TL

Beyaz arpanın fiyatı: 5.671 TL

Arpa Buğday Fiyatı

8 Eylül 2022 Edirne Ticaret Borsası Fiyat Listesi (En Çok)

Buğdayın fiyatı: 6.375 TL

Arpanın fiyatı: 6.006 TL

Ayçiçek fiyatı: 12.203 TL

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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