8 Eylül 2022 buğday, arpa ve mısır borsa fiyatları ne kadar? Buğday, arpa ve mısır fiyatlarında şok rakamlar! 8 Eylül 2022 fiyat listesi













8 Eylül 2022 Arpa, Buğday ve Mısır Fiyat Listesi

8 Eylül 2022 Toprak Mahsulleri Ofisi Fiyat Listesi (Ortalama)

8 Eylül 2022 Polatlı Ticaret Borsası Fiyat Listesi (Ortalama)

8 Eylül 2022 Edirne Ticaret Borsası Fiyat Listesi (En Çok)

Buğdayın Chicago borsasında işlem görmekte olan vadeli kontratları Karadeniz’den yapılan tedariklerin sonrasında dördüncü seansa taşındı. Buğday fiyatları önceki seansta gördüğü iki ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmi olan buğdayın vadeli kontratları dün 8.73 dolar/bushel yani 320.8 dolar/ ton ile 11 Temmuz 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Bugün%0.3 yükselen buğday, 8.46 dolar/bushel, yani 310.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.Mısır ise bu durumdan nasibini alarak %0.3 yükseliş yaşayarak 6.73 dolar/bushel yani 264.9 dolar/ton seviyesini görürken, Soya fasulyesi yüzde 0.4 arttı ve 13.89 dolar/bushel yani 510.4 dolar/ton seviyesini gördü. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avrupa’ya sevk edilen tahıl ve diğer gıdaların rotasında sınırlama yapma düşüncesini değerlendirmeye alacağını bildirmesiyle beraber buğday fiyatları uçuşa geçti. Chicago buğday vadelerinin gün içinde yaşadığı kayıplar silinerek bushel başına %4,5 artış yaşayarak ton başına 311 dolara ulaştı. Bununla beraber Haziran ortasında yaşanan yükselişe paralel bir yükseliş yaşandı.Türkiye Ürün İhtisas Borsaı (TÜRİB) 8 Eylül 2022 fiyat listesi şu şekilde: Ekmeklik buğdayın fiyatı: 6.426 TL Makarnalık buğdayın fiyatı: 6.832 TL Arpanın fiyatı: 5.722 TL Mısırın fiyatı: 5.539 TLMakarnalık buğdayın fiyatı: 7.378 TL/Ton Kırmızı sert buğdayın fiyatı: 6.894 TL/Ton Diğer beyaz buğdayın fiyatı: 6.934 TL/Ton Düşük vasıflı ekmeklik buğdayın fiyatı: 6.309 TL/Ton Arpanın fiyatı: 5.753 TL/Ton Mısırın fiyatı 5.595 TL/TonDüşük vasıflı kırmızı ekmeklik buğdayın fiyatı: 7.078 TL Düşük vasıflı beyaz ekmeklik buğdayın fiyatı: 6.715 TL Kırmızı sert buğday 1. Derece: 7.620 TL Beyaz arpanın fiyatı: 5.671 TLBuğdayın fiyatı: 6.375 TL Arpanın fiyatı: 6.006 TL Ayçiçek fiyatı: 12.203 TL