81 il için duyuru yapıldı! 2 gün sonra yasak başlıyor: O tarihe kadar yapılamayacak! İşte o karar

Denizci vatandaşı ilgilendiren haberler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Peki av yasağı bu sene ne zaman başlıyor? Av yasağı ne zaman bitecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AV YASAĞI BAŞLIYORTarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyurular kapsamında bu sene av yasağı 15 Nisan tarihinde başlayacak. 2022-2023 balıkçılık sezonu palamut tarafında çok verimli geçti ve bu sezon en çok avlanan balık palamut olarak belirlendi. Hamsi ise bu sene av vermedi ve Kasım, Aralık, Ocak aylarında en yoğun zamanını yaşadı. Şubat ayında yapılan çalışmalar kapsamında hamsilerde avlanılabilir boy uzunluğu altında olan balıklarda artış ve et veriminde düşüş yaşandı.
Bu sebeple Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilimsel Teknik Tavsiye Kurulu çalışmaları doğrultusunda 21 Şubat tarihinde itibaren 15 Nisan'da kadar Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale denizinde hamsi avcılığı durdu. Stokların korunması için bu tedbirin önümüzdeki sezonlarda etkili olması bekleniyor. Balıkçılar Bakanlıktan izin almaları durumunda kara suları dışında uluslararası sular içinde gırgır ve trolle birlikte yasak sürerken de devam edebilecek. Endüstriyel avcılık yapan balıkçılar ise Akdeniz haricinde bütün denizlerde 1 Eylül tarihinde, Akdeniz'de 15 Eylül tarihinde tekrar sezona başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapıp küçük ölçekli balıkçı olanlar ise yasaktan muaf tutulacak.