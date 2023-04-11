81 il için duyuruldu! 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek: En büyük risk bu illerde













UYRAILAR DEVAM ETTİ





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün tüm Türkiye'de yaşanacak sağanak yağışlara dikkat çekerek uyarıda bulundu. Özellikle 12:00 - 18:00 saatleri arasında etkili olacak yağışlar nedeniyle bazı illerde risk oluşabileceği belirtildi. Ayrıntılar haberimizde... Hava durumu raporunda ayrıca, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı, diğer illerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Hava durumunun güncel tahminleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini takip edebilirler.Bugün hava durumu tahminleri, bazı illerde kar ve karla karışık yağmurun beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yağışların görüleceği ve genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtildi. Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklenmesine karşın, diğer illerde önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Ancak, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklendiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu durum sel, su baskını, yıldırım, küçük boyutlu dolu yağışı ve anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olabilir. Bu nedenle, insanlar bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Ayrıca, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/saat) beklenmektedir. Bu rüzgarların yol açabileceği olumsuzluklar nedeniyle de bölgedeki halkın dikkatli olması gerekmektedir. Son olarak, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinin düşmesi ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağışlar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu nedenle, insanlar bu bölgelerde de dikkatli ve tedbirli olmalıdır.