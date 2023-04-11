81 il için duyuruldu! 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek: En büyük risk bu illerde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün tüm Türkiye'de yaşanacak sağanak yağışlara dikkat çekerek uyarıda bulundu. Özellikle 12:00 - 18:00 saatleri arasında etkili olacak yağışlar nedeniyle bazı illerde risk oluşabileceği belirtildi. Ayrıntılar haberimizde... Hava durumu raporunda ayrıca, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 3-5 derece azalacağı, diğer illerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Hava durumunun güncel tahminleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini takip edebilirler.
Bugün hava durumu tahminleri, bazı illerde kar ve karla karışık yağmurun beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yağışların görüleceği ve genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtildi. Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklenmesine karşın, diğer illerde önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Ancak, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklendiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.