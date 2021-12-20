GÜNDEM
20 Aralık 2021 - 11:06

81 ilde 563 adrese eş zamanlı zehir operasyonu!

GÜNDEM
20 Aralık 2021 - 11:06
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81 ilde 563 adrese eş zamanlı zehir operasyonu!
Sahte yollardan kaçak alkollü içki üreten ve aynı zamanda ürettikleri sahte alkolleri piyasaya süren suç grupları ile ilgili bir çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda 81 ilde "'ZEHİR – 2' kod adını verdikleri bir operasyon başlattı.








Merdiven altı olarak da bilinen ve sağlık şartlarına hiçbir şekilde uymayan koşullarda yasal olmayan yollarla üretilen ve zehirlenme hatta ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte alkollü içki üretenler için 81 ilde eş zamanlı operasyon yapma kararı alındı. KOM ekipleri; sahte yola ürettikleri içkilerin sevkiyatını da değerlendirerek söz konusu suç gruplarına yönelik olarak 81 il genelinde 'ZEHİR – 2' kod adlı operasyon başlattı.



Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ise yasal olmayan yollarla 563 ayrı adreste kurulmuş imalathane ve depolarda arama yapan KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından verilen gözaltı kararı ile depolarda üretim yapan 100'den fazla şüpheliyi de yakalayarak emniyete aldı. KOM ekiplerinin baskınlarını devam edeceği bildirildi.





 
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