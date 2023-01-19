KAMU PERSONELİ
19 Ocak 2023 - 18:00

81 ilde alım başladı! Türk Telekom en az 12.750 TL maaşla personel arıyor!

İŞKUR tarafından Türk Telekom operatörü üzerinden personel alımı yapılacağı haberi verildi. En kısa sürede alımların başlayacağı bilgisi verilirken Türk Telekom her il üzerinden farklı pozisyonlardan alım yapılacağı duyuruldu. Ülkemizin her ilinde iş imkanı sunuldu. İşte, Türk Telekom personel alımına ilişkin detaylar...

KAMU PERSONELİ
19 Ocak 2023 - 18:00
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81 ilde alım başladı! Türk Telekom en az 12.750 TL maaşla personel arıyor!
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Çağrı merkezi alanında alım yapılacağı duyurulurken Türk Telekom onlarca ilde pozisyonlarını açıkladı. İŞKUR milyonlarca kişiye istihdam sağlarken kaldığı yerden devam etmektedir. İŞKUR işsiz vatandaş için kolaylık sağlamayı ihmal etmedi ve Türk Telekom iş ilanını açıkladı.

TÜRK TELEKOM'DAN ÜLKENİN HER YERİNE İŞ FIRSATI

Türk Telekom müşteri memnuniyetini ele alarak personel sayısının artırma konusunda yeni adımlar attı. Yurt sınırları içerisinde müşteri ağı en güçlü olan şirkette çalışmalar başlarken sigorta maaş yol ve yemek gibi sorunların olmayacağının altı çizildi.



Türk telekom işkur iş alımı

Ülkemizin her yerinden alımların yapılacağı duyurulurken Erzincan, Erzurum, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Burdur, Samsun, Amasya, Çorum, Ankara, Karaman, İzmir başta olmak üzere alım yapılan iller belirlendi. Her ile göre farklılık gösteren başvuru şartları için detaylar İŞKUR resmi internet sayfasında yer almaktadır. Başlıca başvuru yapmak için belirlenen şartlar ise;

-Office programlarına hakim olmak,

-Erkek adaylar için askerlik sorununun olmaması,

-En az lise mezunu olmak,

-Zaman yönetimine hakim olmak,

-Etkili ileşitim kurabilmek. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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