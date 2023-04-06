









ÖKTEN'DEN YAĞIŞ VE FELAKET UYARISI!







81 ilde aynı anda etkisini gösterecek! Uzmanı uyardı: Önlem almayan felaketi yaşayacak. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten tarafından açıklamalar geldi. Vatandaşları tedirgin eden bu açıklamaları birazdan paylaşacağız. Ökten, yağışların uzun bir süre süreceği hatta bazen de yağışların etkisini ciddi oranda artıracağını açıkladı. Yağış alacak bölgeleri şimdiden uyaran Ökten, felaket için alarm verdi. İşte detaylar...Nisan ayı ile birlikte havaların ısınması beklenirken havalar beklenilenin aksine soğudu. Türkiye'de mart ayı sonları ve Nisan ayında soğuk hava ile birlikte mücadele ediliyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava yurdun her bölgesinde etkinliğini sürdürüyor. Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesinde güneşli hava olmasına rağmen bir anda yağmur bastırabiliyor. Bu durum vatandaşlarda şaşkınlık yaratıyor. Hava değişimleri aynı zamanda hastalıkları da tetikliyor. Hava durumu tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İşte Ökten'in felaket uyarısı ve diğer ayrıntılar...Ökten yapmış olduğu paylaşımda ülke genelinde hakim olan yağışların bazen duracağını ve sonra tekrardan kuvvetleneceğini açıkladı. Bazen de ciddi oranda yapış yağacağının da alarmını veren Ökten'e göre bu yağışlar tehlikeli olabilir. İşte Ökten'in o açıklamaları... "Ülkemizde bir yağıp bir duran havalar uzun süre devam edecek. Bazen de yağışlar kuvvetlenecek. Yarın sabah ve öğlen Kıyı Ege, Akşam ise Marmara bölgesi genelinde yağış kuvvetli. Havalar 10 gün boyunca pazar günü hariç soğuk olacak." diye paylaşımda bulundu.