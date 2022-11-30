GÜNDEM
30 Kasım 2022 - 18:17

81 ilde geçerli olacak! Saat 01.00'dan sonra yasaklandı: Tepkiler çığ gibi büyüyor

3 bakanlık adım attı Çevresel Gürültü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre saat 01.00'dan sonra yasak kararı alındı.

GÜNDEM
30 Kasım 2022 - 18:17
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81 ilde geçerli olacak! Saat 01.00'dan sonra yasaklandı: Tepkiler çığ gibi büyüyor


Türkiye’de gürültü kirliliğine karşı bir dizi önlem alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ Gürültüsüz Türkiye “ hedefiyle İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışarak “ Çevresel gürültü Kontrol Yönetmeliği”nde güncelleme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği ile çevresel gürültünün en aza indirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Yeni yönetmelik ile şehre özel gürültü yönetimi, açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı, havai fişeğe izin şartı, gürültüye sürekli izleme sistemi, şantiyelere zaman ayarı gibi konularda düzenleme yapıldığı bildirildi.

Saat 01.00’den sonra yasak!



Pandemi döneminde gürültü kirliliği oluşturduğu nedeniyle açık hava etkinlikleri saat 00.00’dan sonra yasaklanmıştı. Bu kararın üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen yasak devam ediyordu. Birçok ünlü isim karara tepki gösterirken bununla ilgili de güncelleme yapıldı.

Buna göre açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı kapsamında, gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle; açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00 – 01.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Ayrıca müzik yayını yapan iş yerlerine müzik yayını için izin verilecek. Ancak akustik raporların aynı yıl içerisinde 3 kez ihlal edilmesi durumunda müzik yayın izninin iptal edileceği belirtildi.

Bu kararın ardından konser gibi etkinlikler gece saat 01.00’a kadar yapılabilecek. Daha önce 00.00 olan saat kısıtlaması 1 saat artırılarak 01.00’a uzatıldı. Kararın açıklanması ardından müzik yayını yapan sanatçılar karara tepki gösterdi. Beklentiler saat kısıtlamasının tamamen kaldırılması yönünde olurken, yalnızca 1 saatlik bir esneme yapıldı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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