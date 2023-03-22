81 ilde yaşayan vatandaşlara duyuruldu! Yapmayan 70 TL ödeyecek: Kişi başı 2023 ücretleri açıklandı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Diyanet İşleri Bakanlığı, oruç fitresinin bu yıl 70 TL olacağını açıkladı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, bu miktarın nakdi veya gıda vb. ayni olarak verilebileceği, her mükellefin ekonomik durumu ve günlük gıda harcamaları dikkate alınarak belirlenecek bir miktarı fitre olarak verebileceği kaydedildi.
Ramazan Fitresinin 2023 Yılı için Belirlenmesi
Ramazan fitresi, konuyla ilgili hadisler, mevcut sosyo-ekonomik yaşam koşulları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belinlendi. Fitre miktarı 2023 yılı için 70 TL ve bu aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli.
Ramazan Fitresinin Amacı
Fitrenin amacı, yoksul bir kişiye içinde yaşadığı toplumun yaşam standardına göre bir günlük yiyecek sağlamak ve böylece bayram sevincine katılmasına katkıda bulunmaktır. Fıtır sadakasının miktarının, bir kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktara göre belirlenmesi daha uygundur.
Ramazan Fitresi Kimlere Verilir?
Dini kurallara göre, bir kişi dinen zengin sayılanlara, onların anne-babalarına, çocuk ve eşlerine fitre sadakası veremez. Fitre bir fakire verilebileceği gibi birden fazla fakire de dağıtılabilir ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.
Ramazan Fitresi Nasıl Verilir?
Fitre nakit olarak verilebileceği gibi gıda vb. ayni yardımlarla da verilebilir. Her mükellef ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirleyeceği bir miktarı fitre olarak verebilir. Fitre, Ramazan Bayramı namazından önce verilmelidir.