81 ilde yaşayan vatandaşlara duyuruldu! Yapmayan 70 TL ödeyecek: Kişi başı 2023 ücretleri açıklandı







Ramazan Fitresinin 2023 Yılı için Belirlenmesi







Ramazan Fitresinin Amacı

Ramazan Fitresi Kimlere Verilir?

Ramazan Fitresi Nasıl Verilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Diyanet İşleri Bakanlığı, oruç fitresinin bu yıl 70 TL olacağını açıkladı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, bu miktarın nakdi veya gıda vb. ayni olarak verilebileceği, her mükellefin ekonomik durumu ve günlük gıda harcamaları dikkate alınarak belirlenecek bir miktarı fitre olarak verebileceği kaydedildi.Ramazan fitresi, konuyla ilgili hadisler, mevcut sosyo-ekonomik yaşam koşulları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belinlendi. Fitre miktarı 2023 yılı için 70 TL ve bu aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli.Fitrenin amacı, yoksul bir kişiye içinde yaşadığı toplumun yaşam standardına göre bir günlük yiyecek sağlamak ve böylece bayram sevincine katılmasına katkıda bulunmaktır. Fıtır sadakasının miktarının, bir kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktara göre belirlenmesi daha uygundur.Dini kurallara göre, bir kişi dinen zengin sayılanlara, onların anne-babalarına, çocuk ve eşlerine fitre sadakası veremez. Fitre bir fakire verilebileceği gibi birden fazla fakire de dağıtılabilir ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.Fitre nakit olarak verilebileceği gibi gıda vb. ayni yardımlarla da verilebilir. Her mükellef ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirleyeceği bir miktarı fitre olarak verebilir. Fitre, Ramazan Bayramı namazından önce verilmelidir.