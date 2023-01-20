81 ildeki A101'ler stok eritiyor! Pahalı diye almadığınız ürünler yarı fiyatına düştü: Listeye mutlaka göz atın!













A101 bu indirimle tüm marketleri alt üst edecek bir kampanyayla geliyor. Alışveriş yapmayı sevenler bu fırsatı kaçırmayın…A101 RESMEN RAFLARI BOŞALTIYOR! HANGİ ÜRÜNÜ ALMAK İSTERSENİZ O ÜRÜNDE DEV İNDİRİM SİZLERİ BEKLİYOR! A101 yine başardı! Yarın market raflarında A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek birçok üründe büyük indirim fırsatları sizi beklerken, A101 bu hafta her marketi kıskandırıyor. İndirim uygulamadığı hiçbir ürün yok, böyle indirimde hiçbir markette yok. 2023 yılına girmemizle beraber zincir marketlerde sabit fiyat uygulaması yapılıyor. A101, sabit fiyatlara bağlı kalmayıp, raflarındaki hemen hemen her üründe benzeri görülmemiş indirimler uyguladı. Peki 19 Ocak itibarıyla A101 aktüel indirim kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, ürünlerin indirimli fiyatları ne kadar? A101 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU Toshıba 55’ smart tv 7.899 TL Toshıba 50’’ androıd tv 7.199 TL Hı- level 55’’ smart tv 6.299 TL Toshıba 32’’ led tv 3.599 TL Seg buzdolabı 7.399 TL Seg çamaşır makinesi 3.999 TL Seg bulaşık makinesi 4.999 TL Akel midi fırın 749 TL Kiwi katı meyve sıkacağı 499 TL Kiwi su ısıtıcı 129 TL Homend çubuk blender 279 TL Nisanla erkek bakım seti 239 TL Kiwi blender seti 329 TL Fantom elektrikli süpürge 949 TL Nisanla banyo baskülü 149 TL Nisanla epilatör Kiwi kumandalı fan ısıtıcı 249 TL Koltuk takımı 6.490 TL Zarif sade siyah sedef çatal bıçak kaşık takımı 990 TL Dalyan sade çatal kaşık takımı 590 TL Brita filtreli sürahi 279.95 TL Luminarc oval fırın kabı 44.95 TL Manuel doğrayıcı 59.95 TL Mini mutfak gereçleri 12.95 TL Cam lokumluk sosluk 19.95 TL Cam kase 44.95 TL Harf desenli kulplu bardak 8.95 TL Dolap içi düzenleyici raf 22.50 TL Tüy toplama rulosu 12.95 TL Mikser kabı ve kase 14.95 TL Plastik karma ürünler 11.50 TL Oyuncak aktivite masası 189.95 TL Oyuncak yürüyüş arkadaşım 229.95 Mama sandalyesi 249.95 TL Araba lazımlık 84.95 TL Oyuncak jeep 59.95 TL Oyun hamuru seti 49.95 TL Oyuncak büyük bloklar 99.95 TL Barbie mini figürler 19.95 TL Oyuncak canavar arabalar 99.95 TL Kağıt pipet 8.95 TL Oyuncak sevimli arabalar 39.95 TL Polly ve arkadaşları 39.95 TL Çift kişilik yün yorgan 399 TL Tek kişilik yün yorgan 329 TL Ranforce yastık kılıfı 39.95 TL Tek kişilik fitted lastikli çarşaf 74.95 TL Çift kişilik fitted lastikli çarşaf 99.95 TL Kaymaz taban çocuk odası halısı 139 TL Bayan flanel pijama takımı 179 TL Bay kapüşonlu muline sweatshirt 119 TL Danette selection çikolatalı puding 22.50 TL Fomilk yulaf içeceği 34.90 TL Fuse tea şeftali aromalı buzlu çay 41.50 TL Kocatepe dibek kahve 32 TL Kaanlar siyah zeytin 44.90 TL Lezita dondurulmuş piliç ciğer 17.90 TL Banvit piliç salam 33.95 TL ALtunsa tatlı biber salçası 44.90 TL Tat şehriyeli bulgur 44.90 TL Köy sefası pirinç 75 TL Çerezos yer fıstıklı mısır cipsi 5.50 TL Seğmen çiçek balı 74.90 TL Bebem natural bebek bezi 169 TL Yetiş sıvı sabun 34.50 TL Viking bulaşık deterjanı 54.50 TL Yetiş ultra yoğun çamaşır suyu 49.50 TL Carnus sıvı mutfak sabunu 13.95 TL Ritm koku kesesi çeşitleri 9.95 TL Serum fondöten 26.50 TL Torku bisküvi 11.75 TL Torku enjoy çoko kek 3.50 TL Torku sade çubuk kraker 2.50 TL Yudum Ayçiçek yağı 38.50 TL Doğuş Karadeniz tİryaki çay 31.50 TL Haribo yumuşak şeker 45 TL Tukaş siyah zeytin 42.95 TL Pervari altınbal çiçek balı 59.90 TL Nescafe blend 29.90 TL Selpak / papia kağıt havlu 69 TL Ülker çikolatalı pasta tadında çikolata 39.90 TL Hatıra çay seti 39.95 TL Signal diş fırçası 29.90 TL Orkid platinum 49 TL Bioblas şampuan 39.90 TL