81 ildeki emeklilere piyango vurdu! Maaş hesaplarınızı hemen kontrol edin: Bu detayın değeri 17.500 TL olacak!

Kamu bankaları tarafından başlatılan kampanyaya katılan emeklilerin emekli maaşları bankalar üzerinde olması durumunda, 17500 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecekleri ve düşük faiz oranlarıyla birlikte alabilecekleri duyuruldu.
Finans
04 Şubat 2023 - 16:45
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Kamu Bankalarından 15 milyon emekliye kolay ve düşük faizli kredi imkanı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan emeklilere özel kredi kampanyası geldi. Olduğunuz yerden kolayca başvurarak bu krediyi kullanabilirsiniz. İşte detaylar...
Finans
04 Şubat 2023 - 16:45
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17500 TL'YE KADAR KREDİ KAMPANYASI KAMU BANKALARI TARAFINDAN BAŞLATILDI! Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum itibariyle, vatandaşların acil para ihtiyacını karşılamak amacıyla, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan kampanyaya katılan her emekli için 17500 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. 15 milyon emeklinin faydalanabileceği bu kampanyada, emekli maaşlarının bankaların üzerinde olması halinde, ihtiyaç kredisi başvurularını kolayca gerçekleştirmeleri mümkün. Bankalar tarafından, emekli kredisi adı altında verilecek olan bu krediler, daha önce kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlar tarafından düşük faiz oranları ile alınabilecek. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilirler. Ayrıca, bu kampanyaya katılacak olan kişiler, bankaların mobil uygulamalarını veya internet şubelerini kullanarak, alabilecekleri 17500 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Yeni emekli kampanyası ile birlikte, bankalar, sadece emeklilere değil, önce hiçbir şekilde bu bankalardan kredi almamış olan vatandaşlara da yüksek limitli kredi başvurularında yardımcı oluyor. Bu krediler, borç kapatma veya diğer bankalardaki borçlarını kapatan vatandaşlar tarafından da kullanılabilecek. Kamu bankalarının bu yeni kampanyası, acil para ihtiyacı olan vatandaşların kolayca kredi başvurusunda bulunabilmesini ve kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilmelerini sağlayacak. Emekli maaşı alan vatandaşlar, oturdukları yerden kredi başvurusunda bulunarak, banka kampanyasından faydalanabilecekler.
17500 TL'YE KADAR KREDİ KAMPANYASI KAMU BANKALARI TARAFINDAN BAŞLATILDI! Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum itibariyle, vatandaşların acil para ihtiyacını karşılamak amacıyla, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan kampanyaya katılan her emekli için 17500 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. 15 milyon emeklinin faydalanabileceği bu kampanyada, emekli maaşlarının bankaların üzerinde olması halinde, ihtiyaç kredisi başvurularını kolayca gerçekleştirmeleri mümkün. Bankalar tarafından, emekli kredisi adı altında verilecek olan bu krediler, daha önce kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlar tarafından düşük faiz oranları ile alınabilecek. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilirler. Ayrıca, bu kampanyaya katılacak olan kişiler, bankaların mobil uygulamalarını veya internet şubelerini kullanarak, alabilecekleri 17500 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Yeni emekli kampanyası ile birlikte, bankalar, sadece emeklilere değil, önce hiçbir şekilde bu bankalardan kredi almamış olan vatandaşlara da yüksek limitli kredi başvurularında yardımcı oluyor. Bu krediler, borç kapatma veya diğer bankalardaki borçlarını kapatan vatandaşlar tarafından da kullanılabilecek. Kamu bankalarının bu yeni kampanyası, acil para ihtiyacı olan vatandaşların kolayca kredi başvurusunda bulunabilmesini ve kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilmelerini sağlayacak. Emekli maaşı alan vatandaşlar, oturdukları yerden kredi başvurusunda bulunarak, banka kampanyasından faydalanabilecekler.
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