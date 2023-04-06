81 ildeki öğretmenler için flaş karar! MEB düğmeye bastı: EYT'li olanlar dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EYT düzenlemesi kapsamında emekli olan öğretmenlerin tekrar aynı görev yerlerinde öğretmenlik yapabilmeleri için yeni bir karar aldı. Bu düzenleme ile birlikte emekli olan öğretmenler, sözleşme imzalamaları halinde en az bir yıl sözleşme süresi koşulu aranmadan yeniden göreve başlayabilecekler.
Özellikle deprem bölgesindeki kurumlarda da yeni kararlar alındı. Maraş, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Antep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde birden fazla aynı türde kurum bulunan ve binalarının sağlam olmadığı tespit edilen kurucular, gerekli koşulları sağlayarak diğer kurumların binalarında eğitim faaliyetlerine devam edebilecekler. Bu imkân 2023-2024 öğretim yılı sonuna kadar geçerli olacak.