81 ildeki tüm kiracıları ilgilendiriyor! Artık o hakkınız olmayacak: Bunu yapanlar yandı!







EV SAHİPLERİ VE KİRACILARIN DİKKATİNE







Ev sahipleri ve kiracılar için zaman daralıyor! Belirlenen tarihlere kadar bu ödemeleri yapmayanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Peki emlak vergisi ve kira beyannamesi son tarihleri nedir? Ödeme miktarları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ev sahipleri için kira beyannamesinin her sene Mart ayı bitmeden verilmesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı'na verilen beyanname 1 Ocak ve 31 Aralık tarihlerini kapsıyor. Mart ayı bitmeden kira beyannamesinin verilmesi zorunlu. Verilen beyanname üzerinden emlak gelir vergisi tespit ediliyor ve gelir vergisi iki taksit şeklinde ödenebiliyor. Mart ve Temmuz ayları arasında ilk taksit, Kasım ayında ise ikinci taksit eşit şekilde ödeniyor. Emlak gelir vergisi hesaplaması yapılırken ilk olarak konutun kira gelirleri toplamından istisna olan durumlar çıkarılıyor.Daha sonra kalan kısımdan matrah düşülüyor ve kalan kısım gelir vergisi olarak tahsis ediliyor. Senelik olarak verilen yıllık kira beyannamesi yanında damga vergisi de ev sahipleri tarafından ödeniyor. 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri için bir konuttan 9 bin 500 TL, iş yerinden 70 bin TL üstünde kira geliri elde eden ev sahipleri zorunlu gelir vergisi ödüyor. Konutların tek mesken olması durumunda istisnai durumlar uygulanıyor. Kira gelirini eksik beyan eden ya da hiç beyan etmeyen ev sahipleri için istisna uygulanmıyor. İstisnalar konut gelirinden düşülüyor ve bu istisna sadece tek bir konut için uygulanabiliyor. İş yerinden kira geliri elde eden kişiler de beyanname sınırını geçerse istisna durumlardan faydalanamıyor. Beyanname işlemleri www.gib.gov.tr adresine girerek Hazır Beyan Sistemi seçeneğinden kolaylıkla beyanname onayını verebiliyor. Aynı zamanda bu işlemler Vergi Dairelerine şahsen giderek yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak olan beyanname işlemleri 7 gün 24 saat yapılabiliyor.