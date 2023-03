81 ildeki tüm vatandaşlar dikkat! Kişi başı 70 TL ödenmesi şart: 2023 yılı için duyuruldu!

ORUÇ FİDYESİ







DUYURU GELDİ

FİTREDEN AZ OLMAMALIDIR

İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Ramzan ayının gelmesitle beraber pek çok konu ortaya atıldı! Bu senenin fidye miktarı ise bu konular arasında yer aldı. İşte detaylar... Ramazan ayına az bir zaman kala çoğu kişi bu yılki oruç fidyelerinin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. DİB açıklamasında bu miktar 70 Türk Lirası idi. Diyanet İşleri Başkanlığı bülteninde 2023 yılında ülkemizde fidye miktarı olarak 70 Türk Lirası belirlendiği, bu miktarın nakit ve gıda vb. ayni olarak da verilebileceği kaydedildi.Bültende ilerde belirlenen bu miktarın aynı zamanda günlük orucun kefaret bedeli olduğu, her mükellefin maddi durumu ve günlük yemek giderlerine göre bir miktar verebileceği de vurgulandı.Diyanet İşleri Başkanı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 Türk Lirası olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi"Günümüzde fıtr sadaka miktarı belirlenirken, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayan miktarın ölçülmesi daha doğrudur. Buna göre kimse, dindar sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dede ve nine), onun soyundan gelenlere (çocuk ve torunları), eşine sadaka veremez. Fıtra bir fakire verileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak kişiye verilecek miktarın bir fitreden az olmaması gerekir.