81 ildeki vatandaşlara duyuruldu! 21-22-23 Nisan tarihinde dışarı çıkacak olanlar dikkat: 3 gün boyunca ücretsiz olacak!













Cumhurbaşkanı Kararı üzeri Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollarda geçişin ücretsiz olmasına karar verilirken yönetmenlik Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yap-işlet-devret projeleri dışarıda tutularak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olarak vatandaşlara imkan sağlanacak.Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olarak geçiş hakkı verilecek.