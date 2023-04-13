81 ile bayram genelgesi gönderildi! Tüm Türkiye'deki vatandaşları ilgilendiriyor: Saat 24.00 - 06.00 saatleri arasında bunu yapmak yasaklandı!













İçişleri Bakanlığı tarafından 14-24 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan tedbirler açıklandı. Bu tedbirler arasında özellikle şehirlerarası yolculuklara yönelik düzenlemeler bulunuyor. Mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Otobüslerde emniyet kemeri kullanımı denetimlerine ağırlık verilecek ve yolcuların emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapılacak. Şoförlerin cep telefonu kullanımı da önlenmeye çalışılacak.Ayrıca, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına koruma başlığı ve gözlük takmaları konusunda farkındalık kazandırmak için eğitim ve denetim faaliyetleri yapılacak. Yaya trafiğinin yoğunlaşacağı alanlarda da ilave trafik tedbirleri alınacak. Ramazan Bayramı'nın arefe günü 20 Nisan Perşembe'ye denk geliyor ve 21-22-23 Nisan günleri bayramın 1., 2. ve 3. günleri olarak kutlanacak. Bu nedenle, birçok vatandaşın 3,5 gün boyunca tatil yapması bekleniyor.