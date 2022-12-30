SPOR
30 Aralık 2022 - 16:41

82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin vefatı spor dünyasını yasa boğdu. Spor dünyasının önemli isimleri, yaptıkları paylaşımlarla Pele'yi andı

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden olan Pele, 82 yaşında kansere yenik düştü. Yalnızca futbol dünyası değil, spor dünyasının ünlü isimleri efsanenin ardından duygularını dile getirdiler.

SPOR
30 Aralık 2022 - 16:41
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82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin vefatı spor dünyasını yasa boğdu. Spor dünyasının önemli isimleri, yaptıkları paylaşımlarla Pele'yi andı


Uzun süredir kanser tedavisi gören 82 yaşındaki efsane futbolcu Pele, kanserle olan savaşını kaybetti. Geçtiğimiz gece vefat haberi duyurulunca spor dünyası yasa boğuldu. Spor dünyasının ünlü isimleri yaptıkları paylaşımlarla efsaneyi andı.

Neymar



Brezilyalı futbolcu Neymar, Pele'yi bir idol olarak görüyordu. Vefatının ardından "10, Pele’den önce sadece bir sayıydı. Onun hakkında yazılmış bir cümle var: ‘Futbol, Pele'den önce sadece bir spordu.’ O ise futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü. O gitti ama büyüsü daima kalacak. Sonsuza dek Pele." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Ronaldo

Portekizli yaşayan efsane Cristiano Ronaldo "O asla unutulmayacak ve hatırası sonsuza dek yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele." paylaşımıyla Pele'yi andı.

Tenis dünyasının en fazla Grand Slam turnuvası kazanan ismi olan Rafael Nadal "Pele’yi izleme şansına hiç erişemedim ancak bana her zaman onun 'futbolun kralı' olduğu anlatıldı." paylaşımını yaptı.

Obama

Eski ABD Başkanı Barack Obama "Pelé, bu güzel oyunu oynayan gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biriydi. Ve dünyanın en tanınan sporcularından biri olarak, sporun insanları bir araya getirme gücünü anladı. Düşüncelerimiz ailesi ve onu seven ve takdir eden herkesle birlikte." paylaşımıyla efsane futbolcuyu andı.

Brezilya’da, Pele'nin vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Maracana Stadyumu, efsane futbolcunun onuruna altın renkle ışıklandırıldı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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