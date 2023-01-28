85.000 TL'ye kadar borcu olanlara unutulmaz destek! Bu bankalar kesenin ağzını açtı: Borçlu günler geride kalacak! 37800, 55000 ve 87400 TL borçların kapanması için destek ödemesi yapılacak! Kamu ve Özel bankalar kampanyayı duyurdu. Devlet yardımda bulunacak. İşte detaylar...
KAMU VE ÖZEL BANKALARINDAN KREDİ DESTEĞİ37800, 55000 ve 87400 TL miktarında borç kapatma kredisi verilecek. Bu kredi kampanyasının detayları kamu ve özel bankalar tarafından açıklandı. Acil borç kapatma kredisi kullanmak isteyen, borçlarını kapatmak isteyen kişilerin yararlanabileceği bu kampanyanın detayları açıklandı. Devletin destek verdiği bu borç kapatma kredisi ile vatandaşlar anında borçlarını kapatabilecek. Hem de uygun faiz oranlarıyla birlikte.
Bankaların sunduğu borç kapatma kredi kampanyasından yararlanan müşteriler aynı gün içerisinde destek ödemelerini de alabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyada acil nakit ihtiyacı buluna müşterilerine anında ödeme yapılacak ve borç kapatma kredisi verilecektir. Belirtilen borç kapatma kredilerinden birini seçen müşterilerin ödemeleri 24 ay ve 36 ay vadeli şekilde olabilecek. Başvurularını gerçekleştirmek için müşteriler Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın internet sitesine girerek başvuruda bulunabilecekler. Bu borç kapatma kredi ve destek ödemesi kampanyasından yararlanabilmek için bankaların bireysel müşterisi olmanız da gerekmektedir. Garanti Bankası, Akbank bankası ve Yapı Kredi bankası gibi özel bankalarda olan borçlarınızı kapatmak için 3 tane kamu bankası tarafınıza borç kapatma kredisi ve destek ödemesi vermektedir. Bu destek ödemeleri devlet desteklidir. Sizin de bu özel bankalara borçlarınız var ise hiç durmadan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın şubelerini arşınlayın.