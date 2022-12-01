850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım: ATM'lerden bakın







Ödemeler başladı







850 TL – 1250 TL ödemeler ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara çeşitli kalemlerde yardım yapılıyor. Son bir yıl içerisinde vatandaşların geçim derdinin artması nedeniyle yardımlar sıklaştırıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Destek Paketi kapsama alınmış ve vatandaşlara ödemeler yapılmaya başlamıştı. Aralık ayının gelmesiyle beraber Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilen ödemeler barınma, sağlık, eğitim ve gıda gibi farklı alanlarda kullanılması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayı ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada 2.5 milyon hak sahibine toplam 3.2 milyar lira yardım ödeneği verdiklerini söylemişti. Bu kapsamda Aile Destek Programı ile 8 Kasım itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde konuya ilişkin detaylar paylaşılıyor. Program dahilindeki ödemelerde de aynı uygulamanın sürdürüleceği ifade ediliyor ve işlemleri takip eden ayın ilk haftasında hak sahibi vatandaşların hesabına yatırılıyor. Aralık ayı aile destek ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Öte yandan Aile destek ödemeleri artırıldı. Daha önce 450 lira ila 650 lira arasında yapılan ödeme tutarları 850 TL ila 1250 TL’ye yükseltildi. Vatandaşlar yıl boyu bu ödemeleri almaya devam edecek ve geçim sorunlarına çare bulabilecekler. Aile destek programına ilişkin başvurular hala devam ediyor. İhtiyaç sahipleri e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabilecekler. Başvurusu onaylanan kişilerin hesabına yardım tutarı yatırılmaktadır.