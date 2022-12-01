EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 21:28

850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım: ATM'lerden bakın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek programı ödemeleri devam ediyor. Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar.

EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 21:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
850 TL ödemeler başlıyor! Aralık ayı ödemeleri için geri sayım: ATM'lerden bakın


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara çeşitli kalemlerde yardım yapılıyor. Son bir yıl içerisinde vatandaşların geçim derdinin artması nedeniyle yardımlar sıklaştırıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Destek Paketi kapsama alınmış ve vatandaşlara ödemeler yapılmaya başlamıştı.

Aralık ayının gelmesiyle beraber Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilen ödemeler barınma, sağlık, eğitim ve gıda gibi farklı alanlarda kullanılması amacıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ödemeler başladı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayı ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada 2.5 milyon hak sahibine toplam 3.2 milyar lira yardım ödeneği verdiklerini söylemişti. Bu kapsamda Aile Destek Programı ile 8 Kasım itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

850 TL – 1250 TL ödemeler ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde konuya ilişkin detaylar paylaşılıyor. Program dahilindeki ödemelerde de aynı uygulamanın sürdürüleceği ifade ediliyor ve işlemleri takip eden ayın ilk haftasında hak sahibi vatandaşların hesabına yatırılıyor. Aralık ayı aile destek ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Öte yandan Aile destek ödemeleri artırıldı. Daha önce 450 lira ila 650 lira arasında yapılan ödeme tutarları 850 TL ila 1250 TL’ye yükseltildi. Vatandaşlar yıl boyu bu ödemeleri almaya devam edecek ve geçim sorunlarına çare bulabilecekler.

Aile destek programına ilişkin başvurular hala devam ediyor. İhtiyaç sahipleri e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabilecekler. Başvurusu onaylanan kişilerin hesabına yardım tutarı yatırılmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama: Rakam netleşiyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama: Rakam netleşiyor
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor
Son Haberler
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara...
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin,...
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin...
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama: Rakam netleşiyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama:...
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes...
Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü! Nispet pozu gecikmedi
Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü!...
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin
SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı!...
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın fiyatı ne kadar olacak? İşte flaş açıklama
Altın zirveye oturdu! İslam Memiş'e göre bakın Aralık sonunda altın...
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek lokmalık tarif! Havuçlu lokum tarifi ve malzemeler
Elinde havuç kalanlar bu tarif tam sizlik! Yalnızca 3 malzeme ile tek...
Grup Hepsi geri dönüyor! Yasemin Yürük 'Yeni bir projemiz var' diyerek detayları anlattı!
Grup Hepsi geri dönüyor! Yasemin Yürük 'Yeni bir projemiz var' diyerek...
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci...
Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu bizzat açıkladı!
Arka Sokaklar final mi yapacak, kanal mı değiştirecek? İlker İnanoğlu...
Murat Boz'dan sevgilisine jest! Ayça Ayşin Turan istedi, Murat anında yaptı!
Murat Boz'dan sevgilisine jest! Ayça Ayşin Turan istedi, Murat anında...
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi!...