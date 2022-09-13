GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 11:19

850 yıllık çivisiz cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Samsun'da 850 yıl önce tek bir çivi bile kullanılmadan yapılan 'Tarihi Göğceli Camisi'nin çatısını tutan ahşap kolonlar zamanla tahrip oldu. Çatı, yıkılma tehlikesine karşı demir ayaklarla tutuluyor.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 11:19
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850 yıllık çivisiz cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya


Yaklaşık 8,5 asır önce 'kurt boğazı' tekniği ile yapılan Göğceli Çivisiz Camisi, adeta yıllara meydan okurcasına günümüze kadar sağlamlığını koruyarak geldi. Son zamanlarda ise çatısını tutan ahşap kolonların tahrip olması sonucunda ise çatı kayma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Camide önlem alınarak demir ayaklarla çatı desteklendi. Camiyi ziyaret eden vatandaşlar bu durum karşısında üzüldüklerini ifade etti.



Camiyi ziyaret eden vatandaşlar ise caminin Çarşamba ve Samsun için bir değer olduğunu, bu durum karşısında üzüldüklerini ve restorasyon yapılması gerektiğini dile getirdiler.

Restorasyon yapılacak
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, proje tamamlandıktan sonra detaylı bir restorasyon faaliyeti başlayacak.

Furkan Abrek Ünal

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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