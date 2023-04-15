Asgari ücrete ara zam haberleri gündemde yer alırken gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Emekli maaşlarına ve çalışanlara taban maaş uygulaması yapılırken gözler asgari ücrete gelecek zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı için Temmuz ayına işaret ederken ara zam iddiaları gündemde yerini aldı. Asgari ücretliye zamla beraber 3 bin TL bayram ikramiyesi verileceği konuşulmaya başlandı.
Finans
15 Nisan 2023 - 15:30
8500 TL maaş alan asgari ücretliler dikkat! Cumhurbaşkanı talimat verdi: O tarihte 3000 TL ek ödeme geliyor! Hem zam hem ikramiye cepleri para dolduracak!
Asgari ücretlilerin yüzleri gülmeye başladı. Kimsenin bu kadar beklemediği zam oranıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklama yaptı. Asgari ücrete gelen zam sonrasında 5 hanelere ulaşılacak.
Finans
15 Nisan 2023 - 15:30