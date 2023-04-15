Finans
15 Nisan 2023 - 15:30

8500 TL maaş alan asgari ücretliler dikkat! Cumhurbaşkanı talimat verdi: O tarihte 3000 TL ek ödeme geliyor! Hem zam hem ikramiye cepleri para dolduracak!

Asgari ücretlilerin yüzleri gülmeye başladı. Kimsenin bu kadar beklemediği zam oranıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklama yaptı. Asgari ücrete gelen zam sonrasında 5 hanelere ulaşılacak.

Finans
15 Nisan 2023 - 15:30
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8500 TL maaş alan asgari ücretliler dikkat! Cumhurbaşkanı talimat verdi: O tarihte 3000 TL ek ödeme geliyor! Hem zam hem ikramiye cepleri para dolduracak!
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Asgari ücrete ara zam haberleri gündemde yer alırken gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Emekli maaşlarına ve çalışanlara taban maaş uygulaması yapılırken gözler asgari ücrete gelecek zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı için Temmuz ayına işaret ederken ara zam iddiaları gündemde yerini aldı. Asgari ücretliye zamla beraber 3 bin TL bayram ikramiyesi verileceği konuşulmaya başlandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TARİFESİ

2023 yılının Ocak ayıyla beraber asgari ücrete zam gelirken net tutar 8.506 TL olarak belirlendi. yılbaşında yapılan zam sonrasında gelen sinyaller Temmuz ayında ara zam olacağı yönünde oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında zam olmayacağını söylerken Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda asgari ücretlileri heyecanlandıracak haberleri verdi. Cumhurbaşkanı açıklamaları sonrasında asgari ücrete ek zam konusunda yeni rakamların olacağı konuşulmaya başladı.



asgari ücret 5 haneli

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET 5 HANELİ OLACAK

Asgari ücrete gelen zamla beraber kulislerde konuşulanlar gündeme gelmeye başladı. Uzmanların yaptığı açıklamalara bakıldığında Temmuz ayında gelecek olan ara zamla beraber yeni asgari ücretin 5 haneye çıkacağı konuşuluyor. 8.500 TL olarak hesaplarda yer alan asgari ücret gelen zamlarla beraber 11 bin TL olarak güncellenmesi bekleniyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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