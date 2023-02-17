8500 TL maaş alanlar bayram edecek! SGK toplu para ödeyecek: 22 bin TL'ye kadar para almak için hemen bunu yapın!







ANNELERE TAM DESTEK







Annelerin şu an neye ihtiyacı varsa ona göre listenin hazırlanmasıyla beraber ödeme şekilleri hazırlanırken en büyük projeyle beraber ''Anne projesi'' olarak çalışmaya başlandı. Özellikle 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler için kreş ya da bakıcı çocuk kulüpleri devreye sokularak istihdam alanlarına dahil edildi. Çalışan kadınlar 2023 yılında ne kadar doğum izni parası alacağı incelemeleri başladı. Asgari ücret zammı devamında çalışan annelere doğum parası olarak 22 bin 819 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi.Çalışan annelere meslek edinme yönünde çalışmalar yapılırken girişimci olmayan annelere yönelik olarak 6 ay devam etmesi bekleniyor. 6 ay boyunca devam eden meslek öğrenecek olan annelere günlük olarak 125 TL ödeme yapılırken haftada 8 saat olarak eğitimler düzenlenirken katılım gerçekleştirmesiyle beraber anneler ödemeye hak kazanır.