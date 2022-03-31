GÜNDEM
31 Mart 2022 - 18:30

88 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk teravih namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imametinde kılınacak olan namaza çok sayıda kişi katılacak.

GÜNDEM
31 Mart 2022 - 18:30
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88 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk teravih namazı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk Teravih Namazı kılınacağı öğrenildi.. 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde koronavirüs salgını sebebiyle iki sene sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak olan teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldıracağı bilgisi edinildi.




Sosyal medya hesabından duyuran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazının kılınacağı belirtildi. Paylaşımda “Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah.” İfadeleri yer aldı.



Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
Türkiye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki sene cami ve mescitlerde kılınamadı. Ramazan aylarındaki bu mahzunluk, bu Ramazan ayında yerini sevince bırakacak. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerde cemaatle kılınacak
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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