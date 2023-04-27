89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'nin bilirkişi raporunda kahreden ihmaller zinciri detayı!













"YIKIMA SONRADAN OLUŞTURULAN DÜZENSİZLİKLER NEDEN OLDU"

"ARAZİ O ZAMAN BATAKLIKTI"

Kahramanmaraş'ın merkezinde depremin vurduğu illerden biri olan Diyarbakır'da biri boş olmak üzere yedi binanın yıkıldığı bildirildi. Yenişehir ilçesinde 1999 yılında şehrin ilk alışveriş merkezi adıyla açılan Galeria Kompleksi'nin bir bloğu ilk depremde yıkıldı. 89 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Kontrollü bir şekilde yıkılan kalan üç blok ise çöktü. Yıkılan alanda enkaz kaldırmalar ve aynı zamanda emir toplama çalışmaları sürdürülüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kentte yıkılan binalar ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Galeria Sitesi Uzmanlar Kurulu raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.31 sayfalık raporda, bina planlarındaki değişiklikler, kolonların kazınması ve yeniden konumlandırılması, deprem bölgelerinde tercih edilmeyen yapım yöntemleri, kolonlardan karot alındığında numunelerin kendiliğinden saçılması ve bazı kolonların bulunduğu tespit edildi. Havuzun doğrudan binanın altındaki sütun kesimine ilişkin olarak, sütun kesimli binanın çökmesinde havuzun herhangi bir etkisi olmamasına rağmen, su sızıntısının etkisini doğrulanmadı. Rapor şunları belirtiyor: Binanın simetriye sahip olduğu ve yanlış hizalanmış kolon simetrisinde proje koordinatları şekline uyan bir kolon olduğu ancak spor salonuna zemin kattan inen kolonların o koordinatta olmadığı, dolayısıyla çökme sebebi olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak bina, çöken binanın yapım yılında belirtilen deprem yükünü aşan bir deprem yüküne maruz kalmıştır. Mimari mühendislikte “nervürlü” plak olarak bilinen plak tipinde inşa edilen proje, kare ve kalın aynı zamanda da kesitli dikdörtgen kolonlardan oluşuyordu. Katlar ve kolonlar arasındaki bu kiriş eksikliğinden dolayı bina çerçeve sistemi oluşturamamış ve çökmüştür. Yıkım nedeninin binanın kısmen B Blok ve D Blokta yer alması, diğer blokların çökmemesi ve sonrasında meydana gelen düzgünsüzlük olduğu öğrenildi.Raporda yer alan bilgilerin sahibi sayılan S.S., “Kısacası bu binaları 23 yıldır tanıyorum. Aslında site yapılmadan önce buralarda Yıldız otoparkı, Yıldız yazlık sineması ve Yıldız yüzme havuzu vardı. Alanın değerlendirilmesinde "o zamanlar bataklıktı" ifadesinin önemli olduğuna işaret edilirken, sonuç bölümünde "Binaların altındaki sütunların konumlarındaki değişiklikler, mimari planın içinde gösterilen duvarların kaldırılmasıyla katlardaki merdiven açıklıkları, yapının düzensizlikleri, yapı sistemi deprem bölgelerinde tercih edilmemekte olduğu detayları paylaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dosyasına eklenen teknik raporun eksik çıkması üzerine ek rapor istendi.