Kahramanmaraş depreminin vurduğu Diyarbakır'da yedi bina yerle bir olmuştu. 1999 yılında Yenişehir semtinde şehrin ilk alışveriş merkezi tanımıyla açılan Galeria Sitesi’nin 4 katı alışveriş merkezi şeklinde inşa edilmiş olup 8 katı da 128 daireden oluşacak şekilde yapılmıştı. 6 Şubat deprem felaketinde yıkılan binada 89 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı. Kalan üç ağır hasar alan bloklar da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkılırken sitenin müteahhidi hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verilmişti.
GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 14:31
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakayı ele verdi!
Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde dört bloktan birinin yıkıldığı Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 14:31