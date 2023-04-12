GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 14:31

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakayı ele verdi!

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde dört bloktan birinin yıkıldığı Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNDEM
12 Nisan 2023 - 14:31
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89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakayı ele verdi!


Kahramanmaraş depreminin vurduğu Diyarbakır'da yedi bina yerle bir olmuştu. 1999 yılında Yenişehir semtinde şehrin ilk alışveriş merkezi tanımıyla açılan Galeria Sitesi’nin 4 katı alışveriş merkezi şeklinde inşa edilmiş olup 8 katı da 128 daireden oluşacak şekilde yapılmıştı. 6 Şubat deprem felaketinde yıkılan binada 89 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı.

Kalan üç ağır hasar alan bloklar da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkılırken sitenin müteahhidi hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verilmişti.



89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakayı ele verdi

MÜTEAHHİT İÇİN YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesi alınırken, polisin Galeria Sitesi’nde operasyonları devam ediyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Sedat Eser, dün Ankara'da tutuklandı. Eser, emniyetteki işlemleri sonrasında Görsel-İşitsel Bilgi Sistemi (SEGBİS) ile ifadesini verdi.

Diğer taraftan, kentte yürütülen soruşturmada, aralarında müteahhitlerin de olduğu 17 kişi, kötü inşaat ve direk kesme şüphesiyle 'kasten adam öldürme şüphesi' gibi suçlamalarla tutuklanarak 23'ü adli kontrol şartıyla 25 kişi serbest bırakıldı. Adli kontrolden sonra 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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