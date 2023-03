9-10-11-12. sınıf öğrencilerine flaş açıklama! Artık buradan öğreneceksiniz: MEB yeni hizmeti devreye aldı

Eğitimde dijital teknolojinin kullanımı giderek artarken, Milli Eğitim Bakanlığı da bu değişimi sürdürüyor. Bakan Özer, lise öğrencilerine 2022-2023 eğitim öğretim yılı. yarıyıl derslerinde öğrenilen konuların pekiştirilmesi, öğrenme kayıplarının giderilmesi ve boşlukların doldurulması amacıyla yapılan uygulamanın Google Play Store ve AppStore'da ücretsiz olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.Uygulama içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngiliz dili derslerinin yanı sıra 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi 1. Yıl konusu yer almaktadır. özetler, ders videoları ve isteğe bağlı sorular içerir. Her konunun özetinin ardından, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek için tasarlanmış çoktan seçmeli sorular öğrenmenin sınırlarını zorluyor.Uygulama dört farklı bölümden oluşuyor: 'konu özetleri', 'ders videoları', 'çoktan seçmeli sorular' ve 'çözdüğüm sorular'. Her sınıf seviyesinde pdf formatında hazırlanan konu bazlı içerik küçük notlarla desteklenerek zenginleştirilmiştir. 9. sınıf öğrencileri için 117 konu, 136 video ve 585 soru içeren uygulamanın içeriğinde; 10. sınıf öğrencileri için 103 konu, 165 video ve 515 soru; 11. sınıf için 134 konu, 198 video ve 670 soru; ve 12. Sınıflar için 103 konu, 150 video ve 520 ders sorusu olmak üzere toplam 2290 soru bulunmaktadır. Bakan Özer, öğrencilerle her şartta yanlarında olacaklarını, “Başta depremden etkilenen öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin yanında olmayı sürdürerek onları her koşulda desteklemeye devam edeceğiz çünkü her türlü zorluğu aşmanın anahtarı eğitimdir” dedi. Bu nedenle “Dersler Cepte” mobil uygulamasının hem online hem offline olarak kullanılabilen, online ortamda kullanılabilecek bir yapıda tasarlandığını kaydetti.Dijital öğrenme, eğitim sektöründe çağın ihtiyaçlarına uyum sağlama amacıyla gittikçe daha çok kullanılan bir yaklaşım durumunda oluyor. Dersler Cepte mobil uygulaması, öğrencilere diledikleri an ve alanda öğrenebilme fırsatı sunması ile bu değişimin önemli bir örneğidir. Bu program öğrencilerin dijital teknoloji ile öğrenmelerine kolaylık sağlarken, öğretmenler için de farklı bir öğrenme deneyimi sağlıyor. Genel olarak, Dersler Cepte mobil uygulaması lise öğrencilerinin dijital öğreniminde önemli bir avantaj gibi duruyor. Uygulama, öğrencilere öğrenme aşamasında daha fazla çeşit ve esneklilik sunarken, öğretmenler derslerini daha etkili bir şekilde planlayabilir. Dolayısıyla bu uygulamanın öğrenciler ve öğretmenler arasında keşfedilmesi ve kullanılması dijital öğrenmenin daha da geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.