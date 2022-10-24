9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz Saraç kazandı!







İSTANBUL BAROSU'NDA İLK KADIN BAŞKAN











Dünyanın en büyük barosu olarak bilinen İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Dün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan seçimlerde 9 avukat grubunun adayları, oy hakkı için yarıştı. Oylama akşam saat 17:00'de sona erdirildi. Sandıklar açılıp oyların sayımına başlanırken oy verme işlemi için kurulan 144 sandıktan en fazla oyu alan isim İlke Çağdaş avukatlar grubunun adayı Filiz Saraç oldu.Henüz resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre Baro'nun yeni Başkanı 7.096 oyla Birinci İlkeler Çağdaş Barolar Grubu adayı Filiz Saraç çıktı. Bu sonuçlarla birlikte 144 yıllık bir tarihe sahip olan İstanbul barosuna ilk kez bir kadın başkan seçilmiş oldu. Seçimlerden sonra İstanbul Barosu'nda 'Filiz Başkan' sloganları atıldı. Baroya yeni başkan olarak seçilen Filiz Saraç, yeni başkan olarak gerçekleştirdiği konuşmasında kendisine bu onuru yaşatan çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. İstanbul Barosu'nun 144 yıllık geçmişinde hak mücadelesinin simgesi olduğunu söyleyen Saraç, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girmeye az bir zaman kalan 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı seçilmekten gurur duyduğunu ifade etti.