MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 13:55

9 aylık hamile olan Gupse Özay'dan fotoğraf karesi geldi! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Deliha filminin setinde tanışarak ilişkilerini başlatan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 senelik birlikteliğini Temmuz 2020 günü nikah masasıyla taçlandırmıştı. Başarılı oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç bebekleri için gün sayıyor. Kız bebek beklediklerini söyleyen Özay 9 aylık hamileliğini, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı kare ile gösterdi. İşte detaylar…

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 13:55
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9 aylık hamile olan Gupse Özay'dan fotoğraf karesi geldi! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu


Deliha filminin setinde tanışarak ilişkilerini başlatan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 senelik birlikteliğini Temmuz 2020 günü nikah masasıyla taçlandırmıştı. Mutlu çift geçtiğimiz hafta müjdeli haberi vermişti. Özel yaşamlarını gözlerden uzakta yaşayan ikilinin bebeklerine kavuşacağı anı bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu gün yüzüne çıkmıştı.

gupse özay



Gupse Özay'ın hamileliğinin ilk pozu sosyal medya üzerinde oldukça ilgi çekmişti. Gupse Özay ve Barış Arduç ikilisinin bebeklerinin cinsiyetiyse kız olarak duyurulmuştu.

gupse özay

Köpeğiyle beraber pozlarını paylaşan Gupse Özay, paylaşımınaysa, "Ablacılık" notunu düştü. Özay'ın bu fotoğrafına beğeni yağmuruna tutuldu.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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