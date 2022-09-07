9 aylık hamile olan Gupse Özay'dan fotoğraf karesi geldi! Hayranları beğeni yağmuruna tuttu













Deliha filminin setinde tanışarak ilişkilerini başlatan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 senelik birlikteliğini Temmuz 2020 günü nikah masasıyla taçlandırmıştı. Mutlu çift geçtiğimiz hafta müjdeli haberi vermişti. Özel yaşamlarını gözlerden uzakta yaşayan ikilinin bebeklerine kavuşacağı anı bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu gün yüzüne çıkmıştı.Gupse Özay'ın hamileliğinin ilk pozu sosyal medya üzerinde oldukça ilgi çekmişti. Gupse Özay ve Barış Arduç ikilisinin bebeklerinin cinsiyetiyse kız olarak duyurulmuştu.Köpeğiyle beraber pozlarını paylaşan Gupse Özay, paylaşımınaysa, "Ablacılık" notunu düştü. Özay'ın bu fotoğrafına beğeni yağmuruna tutuldu.