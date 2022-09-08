9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı! Sahnenin altında kalan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı! Tunç Soyer açıklama yaptı













Yıkılan sahnenin altında kalan bir vatandaşın olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu haberi herkesi sevindirdi. Megastar Tarkan bu durum karşısında üzüntüsünü dile getirdi. Megastar'ın vereceği konser öncesi yaşanan bu olayda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamasın da;Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz" cümlelerini söyledi.Olay yerinde sahnenin altında kalan vatandaş için sağlık ekipleri olay yerine hemen geldi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yeni şarkıları ile sahne de sevenlerine güzel bir konser vermek için hazırlanan Tarkan'ın 9 Eylül konserinin iptal edilip edilmeyeceği konusu açıklığa kavuşması için Tunç Soyer bu konu ile alakalı açıklama da bulundu. Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi.