GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 16:04

9 Eylül İzmir konserine hazırlanan Tarkan'dan 'Kordon'da görüşürüz' mesajı

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. yılı vesilesiyle düzenlenecek olan konserde sahne almaya hazırlanan megastar Tarkan, sosyal medya hesabından İzmirlilere 'Kordon'da görüşürüz' mesajı gönderdi.

GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 16:04
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9 Eylül İzmir konserine hazırlanan Tarkan'dan 'Kordon'da görüşürüz' mesajı


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. yılı vesilesiyle etkinlikler düzenleneceğini duyurdu ve bu etkinlikler kapsamında Türkiye'nin megastarı Tarkan'ın Gündoğdu meydanında bir konser vereceğini açıkladı. Soyer, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en görkemli organizasyonun hazırlıklarını yaptıklarını belirterek herkesi 9 Eylül kutlamalarına davet etti.

Tarkan



9 Eylül günü Kordon'da konser vermesi planlanan megastar Tarkan ise sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Tarkan duyusunda sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim ifadeleriyle birlikte '9 Eylül’de Kordon Boyu’nda görüşmek üzere' mesajını sevenleri ve hayranlarıyla paylaştı.

Tarkan

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan konseri

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda saat 22.00’yi gösterdiğinde sahnede olması beklenen Tarkan, dev konserin duyuru afişini de paylaştı. İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle düzenlenen konser için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Tarkan, paylaşımında "9 Eylül’de Kordon Boyu’nda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Tarkan

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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