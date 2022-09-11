GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 07:40

9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı

10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, İzmir'in işgalden kurtuluş coşkusuna ortak olan üç bin kişinin katılımı ile koşulmaya başlandı.

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 07:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı


İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100. yılı için düzenlediği etkinlikleri Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'yla sürdürüyor. 10. kez startı verilen maratona üç bin kişi katılırken, maraton düzenlendiği ilk yıldan bu yana en yüksek katılımcı sayısına ulaşmış oldu. Saat 07.00 itibari ile başlayan yarışta sporcular, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında mücadele edecek.

Koşunun sonu itibariyle genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye giren sporcular, ödüllerini saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle alacak.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Portre resimleri yakarak tahtaya işlemesi mesleği oldu
Portre resimleri yakarak tahtaya işlemesi mesleği oldu
Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi
Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi
2 Bakanlıktan 6 ana başlıkta dar gelirliler için desteklere yenileri ekleniyor! Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara müjde! Sosyal yardım destekleri artıyor
2 Bakanlıktan 6 ana başlıkta dar gelirliler için desteklere yenileri ekleniyor! Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara müjde! Sosyal yardım destekleri artıyor
11 Eylül olayı nedir? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İkiz kuleler 11 Eylül saldırı tarihi
11 Eylül olayı nedir? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İkiz kuleler 11 Eylül saldırı tarihi
Bir zam haberi daha! Sürücü adayları çok üzülecek! O belge için yeni zam haberi geldi! Zam kapıda acele edin...
Bir zam haberi daha! Sürücü adayları çok üzülecek! O belge için yeni zam haberi geldi! Zam kapıda acele edin...
Kamu bankaları emekli promosyonları ne zaman artacak, promosyonlar yükselecek mi?
Kamu bankaları emekli promosyonları ne zaman artacak, promosyonlar yükselecek mi?
Son Haberler
Portre resimleri yakarak tahtaya işlemesi mesleği oldu
Portre resimleri yakarak tahtaya işlemesi mesleği oldu
D Vitamini eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor
D Vitamini eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor
Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler...
Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi
Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi
İzmir’de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayacısına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir’de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayacısına çarptı:...
İzmit'te olaylı gece: Kavga eden gruba biber gazlı müdahale
İzmit'te olaylı gece: Kavga eden gruba biber gazlı müdahale
Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetli olduğu ailenin apartmanına tüfekle ateş açtı
Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetli olduğu ailenin apartmanına...
Doğu Ekspresi raydan çıktı, yolcular otobüslerle taşındı
Doğu Ekspresi raydan çıktı, yolcular otobüslerle taşındı
TEM'de alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 1 yaralı
TEM'de alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı
Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı
Otomobiliyle ağaca çarptı, alkolmetre üfletmeyi reddedip polise mukavemet gösterdi
Otomobiliyle ağaca çarptı, alkolmetre üfletmeyi reddedip polise mukavemet...
Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Kırıkkale'de bir garip olay: Kokudan zehirlendiler
Kırıkkale'de bir garip olay: Kokudan zehirlendiler
Mersin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi
Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi