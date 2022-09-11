9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı













İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100. yılı için düzenlediği etkinlikleri Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'yla sürdürüyor. 10. kez startı verilen maratona üç bin kişi katılırken, maraton düzenlendiği ilk yıldan bu yana en yüksek katılımcı sayısına ulaşmış oldu. Saat 07.00 itibari ile başlayan yarışta sporcular, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında mücadele edecek. Koşunun sonu itibariyle genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye giren sporcular, ödüllerini saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle alacak.