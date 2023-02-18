9 gün içerisinde işlem yapmayan yandı! Banka kartı olan herekese duyuruldu: Değiştirildi!

Yapı kredi Bankası tarafından müşterilerin 10 gün içinde işlem yapmaları halinde yeni bir kredi kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Peki kredinin detayları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSUYapı Kredi Bankası müşterilerine özel yeni bir kredi kampanyası paylaştı. Yeni kampanyaya göre nakit ihtiyacı olan vatandaşlar uygun faizli krediden faydalanabilecekler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yakın şubeye giderek başvuru yapabileceği gibi mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Yapı Kredi Bankası kredi başvuru yapmak için SMS başvuruları da kabul edilecek. SMS yoluyla başvuru yapmak isteyen vatandaşların telefonlarından kimlik numaralarını, aylık gelir bilgilerini, doğum tarihlerini yazarak 4411 numarasına mesaj göndermesi gerekiyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapan vatandaşların kredi sonuçları dakikalar içinde bildirilecek.