Finans
18 Şubat 2023 - 22:45

9 gün içerisinde işlem yapmayan yandı! Banka kartı olan herekese duyuruldu: Değiştirildi!

Bankalar tarafından müşterilerinin nakit işlemlerini giderebilmek amacıyla yapılan kredi kampanyaları devam ediyor. Peki Yapı Kredi 10 gün içinde yapılması gereken işlemler nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
18 Şubat 2023 - 22:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
9 gün içerisinde işlem yapmayan yandı! Banka kartı olan herekese duyuruldu: Değiştirildi!
TAKİP ETTAKİP ET


Yapı kredi Bankası tarafından müşterilerin 10 gün içinde işlem yapmaları halinde yeni bir kredi kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Peki kredinin detayları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Yapı Kredi Bankası müşterilerine özel yeni bir kredi kampanyası paylaştı. Yeni kampanyaya göre nakit ihtiyacı olan vatandaşlar uygun faizli krediden faydalanabilecekler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yakın şubeye giderek başvuru yapabileceği gibi mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek. 



Yapı Kredi Bankası Düşük Faizli Kredi

Yapı Kredi Bankası kredi başvuru yapmak için SMS başvuruları da kabul edilecek. SMS yoluyla başvuru yapmak isteyen vatandaşların telefonlarından kimlik numaralarını, aylık gelir bilgilerini, doğum tarihlerini yazarak 4411 numarasına mesaj göndermesi gerekiyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapan vatandaşların kredi sonuçları dakikalar içinde bildirilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ