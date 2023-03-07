Aktüel
07 Mart 2023 - 13:21

9 Mart'ta A101'e gitmeyen dizlerini dövecek! Sadece 39,95 TL'ye satılacak: Kapan kazanır!

Aktüel ürünleriyle müşterilerine indirim fırsatı sunan A101, 9 Mart tarihinde getireceği ürünler ile vatandaşın yüzünü güldürecek. Hangi ürün ne kadara satılacak? İşte detaylar...

Aktüel
07 Mart 2023 - 13:21
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9 Mart'ta A101'e gitmeyen dizlerini dövecek! Sadece 39,95 TL'ye satılacak: Kapan kazanır!
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Ayın belirli günlerinde getirilen indirimli ürünler, müşteriler tarafından merakla beklenmekte. 9 Mart gününde getirilecek ürünler ve satış fiyatları adeta cep dostu. 

A101



9 Mart gününde müşteri ile buluşacak ürünler ise şu şekilde:

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 269 lira

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 39.95 lira

Bulaşık Altlığı 19.95 lira

Peregri Bay Sporcu Tişört 99.95 lira

Peregri Bayan Sporcu Crop/Tayt Takım 129 lira

Juno Bay Nova Sabo Terlik 69.95 lira

Juno BayanNova Sabo Terlik 69.95 lira

Koltuk Takımı 6.490 lira

Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990 lira

Ütü Masası 279.95 lira

Kanatlı Kurutmalık 159.95 lira

Kirli Çamaşır Sepeti 99.95 lira

Organizer Sepet 22.50 lira

Çamaşır Sepeti 49.95 lira

Mandal Sepeti 12.95 lira

Ayakkabı Rampası 7.95 lira

Toka Çeşitleri Stant 5.95 lira

Oyuncak Elektrikli Spürge 69.95 lira

Oyuncak Tekli Bebek 39.95 lira

Tüy Toplama Rulosu 12.95 lira

SEG No-Frost Buzdolabı 7.899 lira

SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 5.799 lira

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699 lira

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 2.899 lira

CASATI 10 kg Silikonlu Plastik Duvar Boyası 179.95 lira

CASATI 10 kg Tavan Boyası 129.95 lira

El Arabası 449 lira

Nisanla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 149 lira

Piranha Boya Tabancası 399 lira

Piranha Darbeli Matkap 329 lira

Piranha Şarjlı Çok Amaçlı kesici 249 lira

Singer Dikiş Makinesi 1.799 lira

Homend El Blender Seti 499 lira

Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi 649 lira

Arzum Jollietea Çay Makinesi 679 lira

Arzum Starmix El Mikseri 299 lira

Kiwi Elektrikli Süpürge 699 lira

Toshiba 55'' Ultra HD Smart TV 8.499 lira

Toshiba 50'' Ultra HD Smart TV 7.199 lira

HI-LEVEL USB Bellek 89.95 lira

Xiaomi Poco C40 Cep Telefonu 3.699 lira

Nehir 12 Parça Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 229.95 lira

Nehir Porselen Kahvaltı tabağı Çeşitleri 29.95 lira

Hascevher Düdüklü Tencere Seti 529.95 lira

Keramika Zambak Çerezlik 16.95 lira

Kare Kase 14.95 lira

Trend Saklama Kabı 2'li 19.50 lira

Limonluk ve Yağlık 12.95 lira

Luminarc Servis Tabağı 19.95 lira

Rooc Meyve Sebze Bıçağı 2'li 12.95 lira

TAÇ Tava ve Sahan Set 299.95 lira

Volta VB1 Elektrikli Katlanır Bisiklet 8.999 lira

29 Jant Alüminyum Bisiklet 3.999 lira

27.5 Jant Alüminyum Bisiklet 3.899 lira

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