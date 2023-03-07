9 Mart'ta A101'e gitmeyen dizlerini dövecek! Sadece 39,95 TL'ye satılacak: Kapan kazanır!













Ayın belirli günlerinde getirilen indirimli ürünler, müşteriler tarafından merakla beklenmekte. 9 Mart gününde getirilecek ürünler ve satış fiyatları adeta cep dostu.9 Mart gününde müşteri ile buluşacak ürünler ise şu şekilde: Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 269 lira Keçeli Ütü Masası Kılıfı 39.95 lira Bulaşık Altlığı 19.95 lira Peregri Bay Sporcu Tişört 99.95 lira Peregri Bayan Sporcu Crop/Tayt Takım 129 lira Juno Bay Nova Sabo Terlik 69.95 lira Juno BayanNova Sabo Terlik 69.95 lira Koltuk Takımı 6.490 lira Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990 lira Ütü Masası 279.95 lira Kanatlı Kurutmalık 159.95 lira Kirli Çamaşır Sepeti 99.95 lira Organizer Sepet 22.50 lira Çamaşır Sepeti 49.95 lira Mandal Sepeti 12.95 lira Ayakkabı Rampası 7.95 lira Toka Çeşitleri Stant 5.95 lira Oyuncak Elektrikli Spürge 69.95 lira Oyuncak Tekli Bebek 39.95 lira Tüy Toplama Rulosu 12.95 lira SEG No-Frost Buzdolabı 7.899 lira SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 5.799 lira SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699 lira Flavel Büro Tipi Buzdolabı 2.899 lira CASATI 10 kg Silikonlu Plastik Duvar Boyası 179.95 lira CASATI 10 kg Tavan Boyası 129.95 lira El Arabası 449 lira Nisanla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 149 lira Piranha Boya Tabancası 399 lira Piranha Darbeli Matkap 329 lira Piranha Şarjlı Çok Amaçlı kesici 249 lira Singer Dikiş Makinesi 1.799 lira Homend El Blender Seti 499 lira Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi 649 lira Arzum Jollietea Çay Makinesi 679 lira Arzum Starmix El Mikseri 299 lira Kiwi Elektrikli Süpürge 699 lira Toshiba 55'' Ultra HD Smart TV 8.499 lira Toshiba 50'' Ultra HD Smart TV 7.199 lira HI-LEVEL USB Bellek 89.95 lira Xiaomi Poco C40 Cep Telefonu 3.699 lira Nehir 12 Parça Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 229.95 lira Nehir Porselen Kahvaltı tabağı Çeşitleri 29.95 lira Hascevher Düdüklü Tencere Seti 529.95 lira Keramika Zambak Çerezlik 16.95 lira Kare Kase 14.95 lira Trend Saklama Kabı 2'li 19.50 lira Limonluk ve Yağlık 12.95 lira Luminarc Servis Tabağı 19.95 lira Rooc Meyve Sebze Bıçağı 2'li 12.95 lira TAÇ Tava ve Sahan Set 299.95 lira Volta VB1 Elektrikli Katlanır Bisiklet 8.999 lira 29 Jant Alüminyum Bisiklet 3.999 lira 27.5 Jant Alüminyum Bisiklet 3.899 lira