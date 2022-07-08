2022 Kurban Bayramı tarihi gelip çatarken bayram 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Bu kapsamda milyonlarca müslüman bayramın 1. günü erken saatlerinde kalkarak bayram namazını eda edecekler. Bayram namazını kaçırmak istemeyenler şimdiden ikamet ettikleri illerinde bayram namazının kaçta kılınacağını araştıran vatandaşlar, '9 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde Kurban Bayramı bayram namazı saatleri ile ilgili bilgileri paylaştı. Bu çerçevede her ilin bayram namazını kılacağı saatte netleşmiş oldu. İşte, yurt genelinde il il bayram namazı saatleri..
GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 12:16
9 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı il il namaz saatleri
Merakla beklenen Kurban Bayramı'na saatler kala milyonlarca müslüman bayram namazı saatini şimdiden araştırmaya başladı. Kendi ilinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerini her il için ayrı ayrı açıkladı. İşte, Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı il il namaz saatleri
GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 12:16