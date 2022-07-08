GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 12:16

9 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı il il namaz saatleri

Merakla beklenen Kurban Bayramı'na saatler kala milyonlarca müslüman bayram namazı saatini şimdiden araştırmaya başladı. Kendi ilinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerini her il için ayrı ayrı açıkladı. İşte, Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı il il namaz saatleri

GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 12:16
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9 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı il il namaz saatleri


2022 Kurban Bayramı tarihi gelip çatarken bayram 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Bu kapsamda milyonlarca müslüman bayramın 1. günü erken saatlerinde kalkarak bayram namazını eda edecekler. Bayram namazını kaçırmak istemeyenler şimdiden ikamet ettikleri illerinde bayram namazının kaçta kılınacağını araştıran vatandaşlar, '9 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde Kurban Bayramı bayram namazı saatleri ile ilgili bilgileri paylaştı. Bu çerçevede her ilin bayram namazını kılacağı saatte netleşmiş oldu. İşte, yurt genelinde il il bayram namazı saatleri..



9 Temmuz bayram namazı saat kaçta

9 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Türkiye genelinde 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı Salı günü sona erecek. Kurban Bayramı coşkusunu yaşayacak vatandaşlar ilk olarak bayram namazlarını eda edecekleri. Bayram namazı Ankara'da 06.03'te İstanbul'da 06.15'te ve İzmir'de de 06.29'da kılınacak.

Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı il il namaz saatleri

Adana 06.00

Adıyaman 05.46

Afyonkarahisar 06.15

Ağrı 05.22

Aksaray 06.02

Amasya 05.49

Ankara 06.03

Antalya 06.18

Ardahan 05.20

Artvin 05.24

Aydın 06.28

Balıkesir 06.23

Bartın 06.00

Batman 05.34

Bayburt 05.32

Bilecik 06.14

Bingöl 05.35

Bitlis 05.29

Bolu 06.06

Burdur 06.18

Bursa 06.17

Çanakkale 06.28

Çankırı 05.58

Çorum 05.53

Denizli 06.23

Diyarbakır 05.38

Düzce 06.07

Edirne 06.23

Elazığ 05.40

Erzincan 05.36

Erzurum 05.29

Eskişehir 06.12

Gaziantep 05.51

Giresun 05.38

Gümüşhane 05.35

Hakkari 05.25

Hatay 05.58

Iğdır 05.18

Isparta 06.17

İstanbul 06.15

İzmir 06.29

Kahramanmaraş 05.52

Karabük 06.00

Karaman 06.08

Kars 05.20

Kastamonu 05.55

Kayseri 05.55

Kilis 05.53

Kırıkkale 06.00

Kırklareli 06.21

Kırşehir 05.59

Kocaeli 06.12

Konya 06.09

Kütahya 06.15

Malatya 05.45

Manisa 06.27

Mardin 05.37

Mersin 06.03

Muğla 06.27

Muş 05.31

Nevşehir 05.58

Niğde 06.00

Ordu 05.40

Osmaniye 05.56

Rize 05.29

Sakarya 06.10

Samsun 05.45

Siirt 05.31

Sinop 05.48

Sivas 05.46

Şanlıurfa 05.45

Şırnak 05.30

Tekirdağ 06.21

Tokat 05.47

Trabzon 05.33

Tunceli 05.38

Uşak 06.19

Van 05.24

Yalova 06.15

Yozgat 05.55

Zonguldak 06.03

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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