TEB, CEPTETEB müşterilerine ve yeni müşterilere aylık eşit tutarlı ödeme imkanı sunarak, 1000 ile 20.000 TL arasında kredi ödemesi yapılacağını açıklamıştır.
Kredi
04 Şubat 2023 - 09:45
90 gün tek kuruş ödemeden 20.000 TL'yi cebinize koyun! TEB'de yılın kampanyası başladı: Bunu yapan hemen yararlanacak!
TEB paraya ihtiyacı olan vatandaşları sevindiren haberi duyurdu! İhtiyaç sahibi vatandaşlara 3 ay ertelemeli 20.000 TL'ye kadar kredi TEB'de. Üstelik yeni müşteri olacak vatandaşlara özel uygun faiz fırsatları sunuluyor. İşte kampanyanın detayları...
Kredi
04 Şubat 2023 - 09:45
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TEB'DEN MİLYONLARCA VATANDAŞA MÜJDELİ KREDİ KAMPANYASI! Türkiye ekonomi Bankası (TEB) vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müjdeli bir haber duyurdu. TEB, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 20.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacağını ve bu krediyi 3 ay ertelemeli bir şekilde ödeme seçeneği sunacağını açıkladı. Düşük faizli kredi paketinin detaylarının ne olduğu ise son dakika haberinden öğrenildi. Türkiye'de ve dünyada yaşanan enflasyon, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor ve alım gücünün azalmasıyla birlikte bankaların çeşitli kredi kampanyalarına yoğun ilgi görüyor. Bankalar, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müşterilerine uygun faiz oranlarıyla kredi paketleri sunuyor.TEB, 3 ay ertelemeli kredi paketi için ihtiyaç kredisi olarak CEPTETEB'i kullanıcılarına sunuyor. 1000 ile 200.000 TL arasında ödeme yapan müşterilerine banka, 18 ile 75 yaş arası olan herkesin başvuru yapabileceği aylık eşit tutarlı ödeme seçeneği sunuyor. İhtiyaç kredisi olmasına rağmen kefil veya teminat şartı da bulunmuyor. TEB ve CEPTETEB müşterilerinin bu kampanyadan yararlanması için, yeni müşterilere özel yüzde 1.64'ten faiz oranlarından faydalanma fırsatı da sunuyor. TEB, bu kampanyayla vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ödeme seçenekleri sunuyor.
TEB'DEN MİLYONLARCA VATANDAŞA MÜJDELİ KREDİ KAMPANYASI! Türkiye ekonomi Bankası (TEB) vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müjdeli bir haber duyurdu. TEB, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 20.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacağını ve bu krediyi 3 ay ertelemeli bir şekilde ödeme seçeneği sunacağını açıkladı. Düşük faizli kredi paketinin detaylarının ne olduğu ise son dakika haberinden öğrenildi. Türkiye'de ve dünyada yaşanan enflasyon, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor ve alım gücünün azalmasıyla birlikte bankaların çeşitli kredi kampanyalarına yoğun ilgi görüyor. Bankalar, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müşterilerine uygun faiz oranlarıyla kredi paketleri sunuyor.TEB, 3 ay ertelemeli kredi paketi için ihtiyaç kredisi olarak CEPTETEB'i kullanıcılarına sunuyor. 1000 ile 200.000 TL arasında ödeme yapan müşterilerine banka, 18 ile 75 yaş arası olan herkesin başvuru yapabileceği aylık eşit tutarlı ödeme seçeneği sunuyor. İhtiyaç kredisi olmasına rağmen kefil veya teminat şartı da bulunmuyor. TEB ve CEPTETEB müşterilerinin bu kampanyadan yararlanması için, yeni müşterilere özel yüzde 1.64'ten faiz oranlarından faydalanma fırsatı da sunuyor. TEB, bu kampanyayla vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ödeme seçenekleri sunuyor.
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