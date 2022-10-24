90'lı yılların en gözde mankenlerindendi! Sinem Üretmen neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında?

Magazin basını son dakika alınan bir vefat haberiyle sarsıldı. 90’lı yılların en ünlü mankenlerinden biri olan Sinem Üretmen’in hayatını kaybettiği açıklandı. 51 yaşındaki manken Sinem Üretmen’in vefat haberi Deniz Pulaş tarafından sosyal medya hesabından açıklandı. Sinem Üretmen’in neden vefat ettiğine ilişkin merak devam ediyor. Ünlü mankenin sevenleri ve yakın dostları, aldıkları haber karşısında resmen yıkıldı.
Sinem Üretmen neden öldü?90’lı yıllara damga vuran mankenlerden biri olan Sinem Üretmen’den gelen acı haber herkesi üzdü. Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından Üretmen’in fotoğrafını yayınlayarak ‘’ Başımız sağ olsun “ notunu ekledi. Ardından bir paylaşım daha yapan Deniz Pulaş, ‘’ Seni hiç unutmayacağım Sinem “ ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.
Sinem Üretmen’in ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Ünlü ismin bir hastalık nedeniyle mi vefat edip etmediği henüz bilinmiyor. Güzel mankenin ardından gençlik yıllarında çekilmiş fotoğrafları kaldı.