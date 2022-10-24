MAGAZİN
24 Ekim 2022 - 15:41

90'lı yılların en gözde mankenlerindendi! Sinem Üretmen neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında?

90'lı yıllarda rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Sinem Üretmen'in ölüm haberini yakın dostu Deniz Pulaş verdi.

MAGAZİN
24 Ekim 2022 - 15:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
90'lı yılların en gözde mankenlerindendi! Sinem Üretmen neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında?


Magazin basını son dakika alınan bir vefat haberiyle sarsıldı. 90’lı yılların en ünlü mankenlerinden biri olan Sinem Üretmen’in hayatını kaybettiği açıklandı. 51 yaşındaki manken Sinem Üretmen’in vefat haberi Deniz Pulaş tarafından sosyal medya hesabından açıklandı. Sinem Üretmen’in neden vefat ettiğine ilişkin merak devam ediyor. Ünlü mankenin sevenleri ve yakın dostları, aldıkları haber karşısında resmen yıkıldı.

Sinem Üretmen neden öldü?

90’lı yıllara damga vuran mankenlerden biri olan Sinem Üretmen’den gelen acı haber herkesi üzdü. Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından Üretmen’in fotoğrafını yayınlayarak ‘’ Başımız sağ olsun “ notunu ekledi. Ardından bir paylaşım daha yapan Deniz Pulaş, ‘’ Seni hiç unutmayacağım Sinem “ ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.



Sinem Üretmen’in ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Ünlü ismin bir hastalık nedeniyle mi vefat edip etmediği henüz bilinmiyor. Güzel mankenin ardından gençlik yıllarında çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Sinem Üretmen kimdir?

Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971 yılında doğmuştur. 1994 yılında yayınlanan Bir Sonbahar Hikayesi filmi ile ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. 1995 yılında Zıpçıktı, 1996’da Tatlı Kaçıklar, 1998’de de Örümcek isimli dizilerde rol almıştır. Burak Kut’un çok sevilen ‘ Bebeğim ‘ ve Demet Sağıroğlu’nun ‘ Kınalı Bebek ‘ kliplerine oynamıştır. Hem oyuncu hem de manken olan Sinem Üretmen, 24 Ekim 2022 günü hayatını kaybetti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı!
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı!
1,63'lük Hafsanur Sancaktutan photoshopu abarttıkça abarttı!
1,63'lük Hafsanur Sancaktutan photoshopu abarttıkça abarttı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ortaya çıktı! Benzerlik yok, şaşıran çok
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ortaya çıktı! Benzerlik yok, şaşıran çok
Son Haberler
Bu numaradan mesaj geldiyse her an hesaplarınız boşaltılabilir! Mesaja dikkat
Bu numaradan mesaj geldiyse her an hesaplarınız boşaltılabilir! Mesaja...
Denizbank kartı olanlara müjde: 31 Ekime kadar başvurana 300 TL indirim
Denizbank kartı olanlara müjde: 31 Ekime kadar başvurana 300 TL indirim
Polisler 27.000 TL promosyon ödemelerini o tarihte alacaklar
Polisler 27.000 TL promosyon ödemelerini o tarihte alacaklar
Telefonunuzdaki uygulamaları kontrol edin! Şarjınız hemen bitiyorsa sebebi bunlar
Telefonunuzdaki uygulamaları kontrol edin! Şarjınız hemen bitiyorsa...
Asgari ücret refah payıyla zirveye çıkıyor! Asgari ücret 2023'te 8000 TL olacak iddiası!
Asgari ücret refah payıyla zirveye çıkıyor! Asgari ücret 2023'te...
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Başvuru şartları
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır,...
9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz Saraç kazandı!
9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz...
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış!...
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi: 300 bin TL verilecek!
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi:...
Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan 6 bina tahliye edildi
Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan...
Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kim veda etti? MasterChef yarışmasında eleme heyecanı!
Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya...
Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!
Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!
Meteoroloji son hava tahminlerini yayımladı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmurlar geliyor
Meteoroloji son hava tahminlerini yayımladı: Sıcaklıklar düşüyor,...
Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan ayrılacak mı?
Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan...
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası...