KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 18:16

9500 TL maaşla çalışmak isteyenlere müjde! Hastanelere çok sayıda personel alımı yapılacak: Yaş şartına dikkat!

İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Peki hastanelere hangi alanlarda alım yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 18:16
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
9500 TL maaşla çalışmak isteyenlere müjde! Hastanelere çok sayıda personel alımı yapılacak: Yaş şartına dikkat!
TAKİP ETTAKİP ET


Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlar İŞKUR aracılığıyla yayımlanan iş ilanlarını takip ediyor. Peki İŞKUR üzerinden yayımlanan hastanelerin iş ilanları hangileri? Başvuru şartları ne olacak? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR HASTANELERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İŞKUR üzerinden iş arayan insanlar için müjdeli bir iş ilanı yayımlandı ve hastanelere temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Temizlik personeli alımı için adaylardan KPSS puan şartı ve mülakat şartı istenmeyecek. Alımlar özel hastaneler için olacak. Temizlik personeli için KPSS şartsız başvurular dijital olarak resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve en az ilkokul mezunu olma şartı aranacak. 



İŞKUR Temizlik Personeli Şartları

 Başvuru şartları ise şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine ile ilgili kanundaki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, devlet düzenine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan ceza almamak, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas ihaleye fesat karıştırmak, mal varlığı aklanması ve kaçakçılık suçlarından affa bile uğrasa ceza almamış olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, en az ilkokul mezunu olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük maaşı almamak, kamu kurum ve kuruluşlarından meslekten ihraç edilmemiş olmak, vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek şartları aranacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ