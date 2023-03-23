9500 TL maaşla çalışmak isteyenlere müjde! Hastanelere çok sayıda personel alımı yapılacak: Yaş şartına dikkat!







İŞKUR HASTANELERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK







Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlar İŞKUR aracılığıyla yayımlanan iş ilanlarını takip ediyor. Peki İŞKUR üzerinden yayımlanan hastanelerin iş ilanları hangileri? Başvuru şartları ne olacak? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR üzerinden iş arayan insanlar için müjdeli bir iş ilanı yayımlandı ve hastanelere temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Temizlik personeli alımı için adaylardan KPSS puan şartı ve mülakat şartı istenmeyecek. Alımlar özel hastaneler için olacak. Temizlik personeli için KPSS şartsız başvurular dijital olarak resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve en az ilkokul mezunu olma şartı aranacak.Başvuru şartları ise şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine ile ilgili kanundaki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, devlet düzenine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan ceza almamak, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas ihaleye fesat karıştırmak, mal varlığı aklanması ve kaçakçılık suçlarından affa bile uğrasa ceza almamış olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, en az ilkokul mezunu olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük maaşı almamak, kamu kurum ve kuruluşlarından meslekten ihraç edilmemiş olmak, vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek şartları aranacak.